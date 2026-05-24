Hamilton geniet en pakt P2: "Geweldig om eindelijk weer eens met Max te racen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Lewis Hamilton heeft natuurlijk een verschrikkelijk 2025 achter de rug zonder podiums, maar heeft zich vooralsnog uitstekend gerevancheerd in het nieuwe seizoen en zijn tweede podium van het jaar is al een feit. In Canada kwam hij als tweede over de streep en de Brit is dan ook ongelofelijk blij.

Hamilton beleefde een uitstekende race en in de slotfase wist Hamilton op P3 steeds verder richting Verstappen voor zich te kruipen. Met nog iets minder dan tien rondjes op de teller in de zinderende Grand Prix van Canada zat de zevenvoudig wereldkampioen vol op de staart van Verstappen voor de felbegeerde achttien punten én zijn beste potentieel resultaat voor Ferrari. Bij het ingaan van ronde 62 was het dan eindelijk raak voor Hamilton. Met een weergaloze actie vlak voor bocht 1 wist hij - zoals in zijn goede dagen - Verstappen te verschalken en de tweede plek over te nemen.

Genoten van Verstappen-gevecht

Hoewel de Nederlander toch nog even de druk erop wist te houden, hield de Brit vol en kwam hij als tweede over de streep, zijn beste resultaat in Italiaanse dienst: "Heel veel dank aan mijn team. Deze gasten hebben mij met open armen ontvangen. Het is heel lastig geweest, dus het is geweldig om dan de sweet spot te raken. Een geweldig weekend voor mij. Zeker terwijl deze gasten zo snel zijn. Ik mocht eindelijk weer een keer racen met Max, dat was geweldig. Ik hou van deze baan, ik kan niet wachten om weer terug te keren. Het is bemoedigend. Mercedes had een grote upgrade, wij hadden er een in Miami. Het team werkt hard op de fabriek. Het geeft me veel hoop voor de toekomst."

