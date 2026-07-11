Volgens Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz is de opvallende afwezigheid van Paul Monaghan tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië een duidelijk signaal dat de hoofdingenieur Red Bull Racing gaat verlaten. De Britse analist stelt in Ted's Notebook dat de 58-jarige technicus op het punt staat om de overstap te maken naar het Formule 1-team van Cadillac. Daarmee lijkt de aanhoudende leegloop bij de renstal uit Milton Keynes een nieuw slachtoffer te eisen.

Hoewel Red Bull Racing in Silverstone officieel verklaarde dat Monaghan simpelweg een weekend met verlof was, wordt die lezing in de paddock ten stelligste in twijfel getrokken. Ingewijden vermoeden dat de man die al sinds 2005 voor de formatie werkt, inmiddels met gardening leave is gestuurd. Zijn verwachte overstap naar Cadillac past in de agressieve wervingsstrategie van de Amerikaanse organisatie, die dit jaar als elfde team is toegetreden tot de grid.

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'Op weg naar een ander team'

Kravitz bezocht de pitbox van Red Bull en merkte direct op dat een van de belangrijkste technische pijlers ontbrak. "Ik ben even langsgegaan bij Red Bull Racing, waar een van hun belangrijkste technische kopstukken ontbrak: Paul Monaghan", vertelt de verslaggever. "Er gaan geruchten... Tijdens de vorige race kwam al ter sprake wat Monaghan aan het doen is en of hij het team gaat verlaten. Laurent Mekies wilde dat niet bevestigen, maar het is erg ongebruikelijk dat Monaghan een raceweekend mist", aldus Kravitz. Hij is er dan ook van overtuigd dat de Britse ingenieur bezig is aan zijn vertrek. "Voor zover wij begrijpen is hij er simpelweg niet, maar we begrijpen ook dat hij op weg is naar een ander team. In de paddock is een sterke overtuiging dat hij inderdaad vertrekt. Daarmee zet het verzet van belangrijke technische kopstukken bij Red Bull zich voort", voegt hij toe.

De analist zag de afgelopen periode al een verandering in het gedrag van de ontwerper, die in 1990 zijn carrière in de sport begon bij McLaren. "Recentelijk zag hij er nogal gestresst en geïrriteerd uit", stelt Kravitz. "Ik weet niet of dat komt omdat Red Bull momenteel niet wint, maar hij zag er in gesprek met ons altijd gestresst en prikkelbaar uit". Volgens de journalist was de onvrede bij de technicus duidelijk zichtbaar. "Het is duidelijk dat hij het niet naar zijn zin had", concludeert hij over de situatie. Het team wil echter weinig details kwijt over de afwezigheid. "We denken dat hij momenteel met gardening leave is. Het team wil echter alleen kwijt dat hij er in Silverstone niet was, en voegde daar niet meer details aan toe", verklaart Kravitz, die stellig blijft over de bestemming: "Volgens de paddock staat hij op het punt om te vertrekken naar Cadillac".

Het naderende afscheid van Monaghan is tekenend voor de onrustige situatie binnen de organisatie. Sinds het eerdere vertrek van voormalig teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko heeft Red Bull te maken met een aanzienlijke uittocht van personeel. Ook zwaargewichten als Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall trokken onlangs de deur achter zich dicht. Achter de schermen klinken bovendien geluiden dat de werksfeer onder de huidige teambaas Laurent Mekies te wensen overlaat. Er circuleren zelfs geruchten dat de Fransman Monaghan persoonlijk zou hebben verzocht om thuis te blijven bij een gebrek aan loyaliteit, al wil de renstal daar verder geen commentaar op geven.

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