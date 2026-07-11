F1-analisten schrikken van tekst op briefje Red Bull aan Verstappen: "Hij verfrommelde het!"

Volgens analist Peter Windsor en voormalig Formule 1-race-ingenieur Mark Slade spreekt een opvallend moment tijdens de kwalificatie in Groot-Brittannië boekdelen over de huidige situatie bij Red Bull Racing. De twee Britten stellen dat een boodschap van de engineers aan Max Verstappen op een opmerkelijke manier werd ontvangen, wat meer onthult dan het team waarschijnlijk lief is. Dat laten zij weten in een livestream op het YouTube-kanaal van Windsor.

Tussen de eerste en tweede kwalificatiesessie kreeg de viervoudig wereldkampioen een vel papier aangereikt met daarop telemetrie en een opmerking van zijn team. Op het papier stond geschreven dat Red Bull bepaalde data nog moest begrijpen. Dit incident vond plaats in een toch al moeizaam weekend op Silverstone, waar de coureur niet verder kwam dan de zevende startplek. De RB22 kampt dit seizoen met forse technische problemen, waaronder een weigerachtige achtervleugel en overgewicht, waardoor de Nederlander momenteel op een teleurstellende zevende plaats in het kampioenschap staat.

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Erkenning van falen

Slade, die in het verleden werkte met coureurs als Kimi Räikkönen en Fernando Alonso, is kritisch op de communicatie van de renstal. "Ik vind het niet geweldig om letterlijk te schrijven: ‘We moeten dit begrijpen’", vertelt de ervaren engineer. "Dat is geen goede boodschap voor een coureur, en al helemaal niet voor iemand met het karakter en de kwaliteiten van Max. Het voelt toch een beetje als een erkenning van falen", aldus Slade. Hij benadrukt dat dergelijke teksten averechts kunnen werken als een coureur zich in de auto voorbereidt. "Als coureur zou ik in de cockpit zitten en denken: is dit de eerste keer dat dit gebeurt? Waarom hebben jullie dit niet eerder gezien? Waren er eerder in het weekend al voorbeelden die het team had moeten herkennen en onderzoeken?" legt hij uit.

De voormalig ingenieur waarschuwt dat teams terughoudend moeten zijn met het aandragen van last-minute informatie. "Je moet voorzichtig zijn met dit soort dingen", stelt hij. "Soms zie je een klein detail dat echt iets betekent, maar de engineer moet beoordelen of het voordeel groot genoeg is om de coureur mogelijk uit balans te brengen", vervolgt de analist. In zijn eigen tijd in de sport koos hij er vaak voor om het overleg opener in te steken. "Dan vroegen we: wat denk je hiervan? Een coureur kon antwoorden dat hij begreep waar het verschil vandaan kwam, maar het toch niet wilde proberen. Wanneer je eenmaal in een goed ritme zit, kun je meer verliezen door iets nieuws te forceren dan door vast te houden aan wat je al doet", vertelt Slade.

Verstappen nam de beslissing over de data uiteindelijk op geheel eigen wijze. Na het bestuderen van de informatie verfrommelde hij het papier en wierp hij het uit zijn wagen. "Max heeft die afweging uiteindelijk zelf gemaakt", merkt Slade op. "Dat deed hij heel letterlijk door het papier te verfrommelen en uit de cockpit te gooien. Dat was echt typisch Max", concludeert hij. Ook Windsor keek met verbazing naar het opmerkelijke tafereel in de pitstraat. "Ik overdrijf een beetje, maar uiteindelijk gooide hij het gewoon uit de cockpit", deelt de journalist. "Voor de televisiekijker was het een schitterend moment. Voor de rest van het team was het waarschijnlijk minder prettig om te zien", sluit Windsor af.

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