Te midden van alle onduidelijkheid rondom de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1, heeft Red Bull Racing volgens het Britse Sky Sports een verrassende naam als eventuele opvolger op het oog.

Het is een publiek geheim dat de verhoudingen op scherp staan tussen Verstappen en Red Bull Racing. Terwijl de Formule 1 afstevent op de zomerstop, staat de viervoudig wereldkampioen op een teleurstellende zevende plaats in het algemeen klassement. Door de ondermaatse performance van de Oostenrijkse formatie staat de toekomst van de Nederlander al enige tijd ter discussie. Het is een feit dat het kamp van Verstappen de mogelijkheden in kaart aan het brengen is voor volgend jaar, voor het geval Red Bull Racing de boel niet snel op de rit krijgt. De 28-jarige coureur heeft een contract tot eind 2028, maar kan eerder weg door middel van een ontsnappingsclausule. Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen, heeft laten weten dat er voor de zomerstop in augustus een beslissing genomen zal worden.

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Gespannen sfeer tussen Verstappen en Red Bull Racing

Alhoewel Red Bull Racing diep wil gaan om Verstappen te behouden, zijn er naar verluidt bij het management van de ploeg voor het eerst ook irritaties richting de Nederlander. Zo zou Verstappen een afkoopsom van acht miljoen euro voor zijn ontsnappingsclausule hebben geweigerd en liet hij zich zeer kritisch uit over Red Bull Racing, nadat hij in Silverstone tijdens de race vanaf P3 opnieuw hard crashte door een probleem met de achtervleugel. Dit gebeurde een week eerder in Oostenrijk ook al; toen in de kwalificatie.

De opties lijken echter beperkt voor Verstappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff beschikt met Kimi Antonelli over het grootste talent van de grid, terwijl George Russell recent liet weten 100 procent zeker te zijn van zijn zitje voor volgend jaar. Ook bij Ferrari lijkt er geen ingang te zijn. Charles Leclerc heeft recent zijn contract verlengd tot minimaal eind 2028, terwijl zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zijn oude vorm dit seizoen teruggevonden lijkt te hebben. Een ruildeal met Oscar Piastri bij McLaren is volgens het geruchtencircuit een mogelijkheid die serieus wordt bekeken, maar qua performance zou dat op dit moment voor Verstappen geen grote stap vooruit zijn.

Red Bull Racing houdt Bearman in de gaten

Waar de beperkte opties voor Verstappen dus misschien de redding blijken voor Red Bull Racing, klinken er wel steeds meer geluiden dat ook het team zelf inmiddels voorbereidingen treft voor bij een eventueel vertrek van Verstappen. Piastri wordt dus vaak genoemd als nieuwe teammaat van Isack Hadjar, maar volgens David Croft van Sky Sports is er ook een andere kandidaat.

"Red Bull Racing houdt Ollie Bearman nauwlettend in de gaten", vertelt hij op de Britse televisie over de 21-jarige Haas-coureur en Ferrari-junior. "Als Ollie geen zitje bij Ferrari kan krijgen, zou dit een goede optie voor zowel Red Bull Racing als Bearman zijn. Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing, is immers degene die Bearman [in zijn tijd bij Ferrari] naar de Ferrari Academy haalde."

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