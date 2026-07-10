Max Verstappen zou via zijn management een reeks eisen op tafel hebben gelegd bij Red Bull Racing om een langer verblijf bij het team te garanderen. Volgens bronnen vanuit de Formule 1-paddock is het kamp van de Limburger ontevreden over de huidige gang van zaken en worden er harde voorwaarden gesteld aan de verdere samenwerking.

De eisen van de entourage richten zich voor een groot deel op de technische afdeling van de renstal in Milton Keynes. Verstappen wil naar verluidt dat er veranderingen worden doorgevoerd waarbij teambaas Laurent Mekies en technisch directeur en ontwerper Pierre Waché direct verantwoordelijk worden voor de feedback die hij levert, meldt Shiga Sports. De onvrede komt voort uit het gevoel dat er onvoldoende met zijn input wordt gedaan bij de ontwikkeling van de auto. Verstappen is van mening dat de engineers niet meer naar hem luisteren en dat de ontwikkelingsrichting van de auto volledig haaks staat op wat hij vraagt. Dat er niet naar zijn verzoek werd geluisterd om in parc fermé aanpassingen door te voeren voor de zondagsrace op Silverstone, is daar een goed voorbeeld van.

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Problemen met de RB22 houden aan

Red Bull voerde afgelopen april nog een grote reorganisatie door binnen de technische afdeling in een poging de tegenvallende prestaties een halt toe te roepen. Hierbij werd Ben Waterhouse gepromoveerd tot Chief Performance en Design Engineer en kwam Andrea Landi van zusterteam Racing Bulls over als de nieuwe Head of Performance. Desondanks blijft de RB22 balansproblemen hebben en komt de formatie snelheid tekort ten opzichte van concurrenten als Mercedes en Ferrari. Verstappen heeft zich de afgelopen maanden al meermaals kritisch uitgelaten over de betrouwbaarheid en de algemene richting van de nieuwe technische reglementen, waarbij de haperende achtervleugel en motorproblemen hem al veel punten hebben gekost.

Verdere eisen

Een tweede eis van het management van Verstappen zou zijn geweest om de hele organisatiestructuur binnen Red Bull Racing onder de loep te nemen, en waar nodig, veranderingen aan te brengen. Een derde eis is er naar verluidt eentje van financiële aard. Wil Red Bull Verstappen overtuigen om te blijven, dan zou daar een prijskaartje aan hangen. Max zou graag zijn salaris omhoog zien gaan, als het betekent dat hij bij Red Bull 'moet' blijven om ze terug naar voren te helpen in de pikorde.

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