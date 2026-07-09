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Credit for photo: Red Bull Content Pool

Lawson en Racing Bulls-teambaas gaan in op geruchten over F1-stoeltje voor Tsolov

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © Red Bull Content Pool

Lawson en Racing Bulls-teambaas gaan in op geruchten over F1-stoeltje voor Tsolov

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Recente geruchten hebben gesuggereerd dat FIA Formule 2-kampioenschap Nikola Tsolov al verzekerd zou zijn van een Red Bull-stoeltje in de Formule 1 bij zusterteam Racing Bulls. Dit zou ten koste gaan van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander en zijn teambaas Alan Permane reageren.

De geruchtenstroom kwam op gang nadat Tsolov een uiterst succesvol raceweekend kende op Silverstone. De jonge Bulgaar wist daar voor Campos Racing zowel de sprintrace als de hoofdrace op zijn naam te schrijven, iets wat slechts drie andere coureurs ooit voor elkaar hebben gekregen. Met deze dubbelzege nam hij de leiding in de F2-stand over, waar hij nu een voorsprong van zeventien punten heeft op Gabriele Minì. Desondanks weerspreekt Permane, die in gesprek was met Sky Sports F1, dat er al een contract klaarligt voor het toptalent. "Het zijn slechts geruchten", stelt de teambaas duidelijk. "Eerlijk gezegd hebben we het er nog niet eens over gehad. Helemaal niet." Permane bevestigde echter wel dat Tsolov op zijn radar staat. Hij heeft het er alleen nog niet intern over gehad met Red Bull.

Lawson blijft nuchter

Lawson zelf laat zich niet gek maken door de verhalen over zijn toekomst binnen de Red Bull-familie. De coureur, die dit seizoen een duo vormt met debutant Arvid Lindblad, wist tijdens de Britse Grand Prix nog een knappe zesde plaats te behalen. Daar gaf hij aan dat hij zich niet bezighoudt met de geruchten. "Het is eerlijk gezegd niet eens iets waar ik echt over nagedacht heb. Natuurlijk is de zomerstop normaal gesproken een periode waarin dingen zwaar worden overwogen, en ik denk dat we tot die tijd nog een paar races hebben", legt hij uit.

© Red Bull Content Pool | Nikola Tsolov
© Red Bull Content Pool | Nikola Tsolov

Prioriteit ligt op presteren

Voorlopig ligt de prioriteit van de ex-teamgenoot van Max Verstappen dan ook volledig bij het presteren op de baan. "Op dit moment ben ik gewoon gefocust op het blijven doen van wat we al deden. Het gaat de laatste tijd natuurlijk erg goed, en het zou mooi zijn om die zomerstop in te gaan met nog een paar goede races", stelt Lawson.

De Kiwi kent de dynamiek van de koningsklasse inmiddels goed genoeg om de situatie te kunnen relativeren. "Maar ik denk dat met de Formule 1, ik ben hier nog niet zo lang, maar ik ben hier lang genoeg geweest om te zien hoe dingen worden opgerakeld, en het is niet echt iets waar ik over nagedacht heb", besluit hij.

Geloof jij dat Liam Lawson zijn zitje bij de Red Bull-familie veilig is?

21 stemmen

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