Het Haas F1 Team zal naar verluidt in 2027 aantreden met Rafael Câmara achter het stuur. Hoewel geruchten over een overstap van de jonge Braziliaan al langer door de paddock gonsden, werden deze eerder nog stellig ontkend door huidig Haas-coureur Esteban Ocon en teambaas Ayao Komatsu. Desondanks lijkt de coureurswissel er te komen, meldt Rossomotori vanuit de Formule 1-paddock.

De komst van het 21-jarige talent gaat naar verluidt ten koste van Ocon, die de renstal na dit seizoen zou moeten verlaten. Ollie Bearman, die momenteel bezig is aan zijn tweede jaar bij Haas, zou wel aan boord blijven en zou dan volgend jaar de teamgenoot van Câmara zijn. Lange tijd leek Yuki Tsunoda eveneens kandidaat te zijn om het felbegeerde stoeltje over te nemen, maar Ferrari, de motorleveranciervan Haas, zou achter de schermen stevig hebben aangedrongen op de promotie van hun eigen pupil. Deze druk vanuit Maranello heeft de doorslag gegeven voor het uiteindelijke akkoord, meldt het Italiaanse platform.

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Braziliaan maakt indruk in de opstapklassen

Câmara, die deel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy, is momenteel bezig aan een sterk debuutjaar in de Formule 2. De coureur van Invicta Racing staat momenteel derde in het kampioenschap achter Red Bull-junior Nikola Tsolov en Alpine-junior Gabriele Minì. Eerder deze maand veroverde hij nog de pole position op Silverstone, nadat hij eerder dit seizoen ook al vanaf de eerste startplek mocht vertrekken in Monaco en Barcelona. Op het krappe stratencircuit viel hij vanwege een technisch probleem uit vanaf de leiding, maar in Spanje wist hij wel te winnen. Zijn succesvolle optredens in de Formule 2 volgen op een reeks eerdere kampioenschappen: in 2024 won hij de titel in het Formula Regional European Championship en vorig jaar kroonde hij zich bij Trident direct tot kampioen in de Formule 3.

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Câmara moet dus de opvolger worden van Ocon. Een vertrek is een realistische optie, aangezien Haas vorig jaar duidelijk maakte al ontevreden te zijn over de prestaties van de Fransman. Maandenlang is hier nu niks over gezegd vanuit het Amerikaanse team, maar de resultaten ten opzichte van Bearman, zijn in ieder geval niet verbeterd.