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Vasseur looking serious in conversation with Hamilton, who has back to the camera

Vasseur houdt boot af over contractverlenging Hamilton: 'Nog niet het moment'

Vasseur looking serious in conversation with Hamilton, who has back to the camera — Foto: © IMAGO
2 reacties

Vasseur houdt boot af over contractverlenging Hamilton: 'Nog niet het moment'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is het momenteel nog te vroeg om met Lewis Hamilton om de tafel te gaan voor een eventuele contractverlenging. De Fransman stelt dat de focus momenteel ergens anders ligt en dat dit niet het juiste moment is om de verbintenis van de zevenvoudig wereldkampioen open te breken, zo vertelde de teambaas tijdens de persconferentie in Silverstone.

Hoewel de geruchten in de paddock de afgelopen tijd steeds sterker werden, probeert Vasseur de verwachtingen rondom Hamilton enigszins te temperen. De Brit tekende eerder een contract voor de seizoenen 2025 en 2026, met daarin een eenzijdige optie voor een extra jaar. In de wandelgangen wordt volop gespeculeerd dat deze clausule voor het volgende seizoen inmiddels is gelicht of uiterlijk tijdens de Grand Prix van Italië in Monza formeel wordt aangekondigd. Een officiële bevestiging vanuit Ferrari blijft voorlopig echter uit.

'Niet het moment'

De Ferrari-topman reageerde gereserveerd en benadrukte dat de prioriteiten van het team momenteel niet bij de contractbesprekingen liggen. Volgens de teambaas is het simpelweg "niet het moment" om publiekelijk over de details van een eventuele verlenging te praten. "Wie had het over de verlenging? Ik zal met hém over de verlenging praten, niet met iedereen. Hij heeft nog een contract bij ons en het is nu niet het moment om over een verlenging te praten", zo stelde de Fransman. Ook erkende Vasseur dat de Engelsman na een moeizaam debuutjaar inmiddels in een "opwaartse spiraal" zit. Dit werd onlangs nog onderstreept door de overwinning van Hamilton in Barcelona.

De hoofdrolspeler zelf lijkt zich in ieder geval geen zorgen te maken over zijn toekomst in de Formule 1. In Canada liet de zevenvoudig wereldkampioen optekenen dat hij van plan is om nog "geruime tijd" in de sport actief te blijven. De coureur gaf daarbij aan zelfs al plannen te smeden voor de komende vijf jaar en zich volledig op zijn plek te voelen bij Scuderia Ferrari.

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