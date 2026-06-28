Verstappen verkozen tot Driver Of The Day na tweede plaats in Oostenrijk
Verstappen verkozen tot Driver Of The Day na tweede plaats in OostenrijkMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen greep in Oostenrijk nipt naast de winst, maar krijgt wel de publieksprijs mee naar huis. Fans van de Formule 1 hebben de Red Bull Racing-coureur aangewezen als Driver Of The Day.
Verstappen ving de race op de Red Bull Ring aan vanaf de vijfde plaats, na een crash in de kwalificatie. De 28-jarige coureur wist echter een zeer goede racepace uit zijn met updates volgehangen RB22 te persen en zo door te stomen naar de tweede plaats. Door gebakkelei tussen Charles Leclerc en Kimi Antonelli wist Verstappen in één keer aan beide heren voorbij te gaan, om vervolgens tot twee keer toe Lewis Hamilton op de baan in te halen. De winst leek vervolgens een serieuze mogelijkheid. Verstappen reed in de slotfase na zijn tweede pitstop het gat van tien seconden naar George Russell in hoog tempo dicht, maar kwam uiteindelijk 1,6 seconde te kort.
Verstappen Driver Of The Day in Oostenrijk
Naast het zilver heeft zijn strakke inhaalrace Verstappen de titel Driver Of The Day opgeleverd. Met maar liefst veertig procent van de stemmen, is hij de concurrentie ruimschoots voorgebleven. Russell is tweede geworden met elf procent van de stemmen, gevolgd door Hamilton met tien procent, Antonelli met tien procent en Oscar Piastri met acht procent.
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