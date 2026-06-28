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Toto Wolff, Kimi Antonelli and George Russell of Mercedes cast glum looks

Mercedes kent groot drinkprobleem in snikheet Oostenrijk: 'Ik heb een beetje dorst'

Toto Wolff, Kimi Antonelli and George Russell of Mercedes cast glum looks — Foto: © IMAGO

Mercedes kent groot drinkprobleem in snikheet Oostenrijk: 'Ik heb een beetje dorst'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli hebben de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring uitgereden zonder een functionerend drinksysteem. De autosportbond FIA had de race in Spielberg voorafgaand aan het weekend nog uitgeroepen tot een zogeheten 'heat hazard' vanwege de extreme hitte van 35 graden Celsius.

Tijdens de 71 ronden tellende wedstrijd in de deelstaat Stiermarken kregen de rijders te maken met een Europese hittegolf. De reglementen van de Formule 1 schrijven voor dat een evenement onder de 'heat hazard'-regelgeving valt zodra de omgevingstemperatuur de grens van 31 graden overschrijdt. Deze specifieke veiligheidsmaatregel stelt coureurs in staat om een speciale koelkit te gebruiken om hun lichaamstemperatuur in de cockpit te reguleren. Zowel de uiteindelijke racewinnaar als zijn negentienjarige Italiaanse teamgenoot Andrea Kimi Antonelli kregen in hun bolides echter te maken met een falende dranktoevoer.

Beetje dorst

De falende techniek weerhield de man die vanaf pole position startte er niet van om als eerste de finishvlag te passeren op het 4,318 kilometer lange circuit. "Het drinksysteem faalde, een mooie race om dat te doen. Ik heb een beetje dorst", zo meldde Russell direct na afloop over de boordradio aan zijn team. De Brit wist in de slotfase de aanstormende Max Verstappen achter zich te houden en boekte daarmee zijn tweede zege van het huidige seizoen. 

Verstappen drinkt thee

Voor Antonelli, die vorig jaar als vervanger van Lewis Hamilton debuteerde bij de Duitse renstal, eindigde de race in de W17 op de derde plaats. De huidige Italiaanse klassementsleider kwam ruim een seconde na Verstappen over de streep. De Nederlander had op zijn beurt wel een werkend systeem in zijn RB22, maar door de hoge temperaturen grapte de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing dat zijn drankje meer naar thee smaakte. Russell is door zijn overwinning inmiddels opgeklommen naar de tweede plaats in het kampioenschap, waarbij de achterstand op de WK-leider uit Italië is verkleind tot veertig punten.

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