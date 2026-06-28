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verstappen, crash, austria

Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team"

verstappen, crash, austria — Foto: © IMAGO
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Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft namens het team zijn excuses aangeboden aan Max Verstappen na diens zware crash tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Fransman bevestigde dat een plotseling verlies van aerodynamische druk aan de achterzijde van de auto de oorzaak was van het incident in bocht negen. Ondanks de flinke klapper bleef de coureur ongedeerd, waardoor hij vanmiddag gewoon kan deelnemen aan de race.

Verstappen was in de slotfase van de kwalificatie op de Red Bull Ring bezig aan een snelle ronde, totdat hij de controle over zijn RB22 verloor en in de barrières belandde. "Het belangrijkste na deze veelbewogen kwalificatie is dat Max in orde is", laat Mekies optekenen. "Hij leverde een uitstekende eerste run af in Q3 en zijn laatste run was erg snel, totdat hij de auto verloor in bocht negen. De dynamiek van het incident was vrij ongebruikelijk. We verloren aerodynamische prestaties aan de achterkant van de auto en dat gaf Max geen kans om het te redden. Als team nemen we daar de volledige verantwoordelijkheid voor en bieden we hem onze excuses aan". Door de crash start de Nederlander vanaf de vijfde positie, terwijl Mercedes-coureur George Russell vanaf pole position vertrekt.

Eerder in de sessie nam de Oostenrijkse renstal al een risico door Verstappen in het tweede kwalificatiedeel niet naar buiten te sturen voor een extra run. Volgens de CEO van het team was dit een bewuste strategische keuze. "Max niet naar buiten sturen voor een tweede run in Q2 was zeker een kantje boord-beslissing, maar we wisten dat we wat risico's moesten nemen nadat we hadden besloten om de kwalificatie in te gaan met slechts drie nieuwe setjes zachte banden, om onszelf meer strategische opties te geven", verklaart Mekies. Aan de andere kant van de garage kende Isack Hadjar eveneens een verdienstelijke sessie, resulterend in een achtste startplek. "Isack heeft tot nu toe weer een heel sterk weekend neergezet en bouwt elke sessie meer vertrouwen op. Hij bleef zich gedurende het weekend verbeteren en leverde opnieuw een solide kwalificatieprestatie af", prijst de teambaas zijn andere rijder.

Omvangrijk upgradepakket

Red Bull Racing heeft voor de thuisrace in Spielberg een aanzienlijk upgradepakket meegenomen, bestaande uit zeven nieuwe onderdelen. De focus ligt hierbij op gewichtsreductie en aerodynamische verfijningen aan de sidepods en de vloer. Mekies benadrukt dat het optimaliseren van deze nieuwe specificatie tijd kost. "Met elke grote upgrade is het nooit simpelweg een kwestie van plug-and-play. De echte uitdaging is om het pakket te begrijpen, het optimale werkvenster te identificeren en het potentieel gedurende het weekend te maximaliseren", stelt de opvolger van Christian Horner. "We zijn nog steeds aan het leren, maar vandaag was een bemoedigende eerste stap. De verbeterde snelheid die we lieten zien, toonde de vooruitgang aan die we hebben geboekt met het pakket dat we naar Oostenrijk hebben meegenomen".

Het team hoopt met de updates het gat naar de koplopers in het wereldkampioenschap te dichten. Momenteel bezet Verstappen de zevende plaats in de tussenstand, ver achter WK-leider Kimi Antonelli. Mekies is de medewerkers in de fabriek in ieder geval dankbaar voor hun inzet om de nieuwe onderdelen tijdig klaar te stomen. "Dit grote upgradepakket, dat veel aspecten van de auto en de krachtbron beslaat, is het resultaat van het harde werken van het hele team. Dat die inspanning vandaag wordt weerspiegeld in onze concurrentiepositie, is een welverdiende beloning voor alle betrokkenen", klinkt het lovend. De blik gaat nu volledig op de race van 15:00 uur op het 4,326 kilometer lange circuit in de Stiermarkse bergen. "Onze volledige focus gaat nu uit naar de race. Er wacht ons opnieuw een extreem warme wedstrijd en het zal interessant zijn om te zien hoe we onder deze omstandigheden presteren", besluit de Fransman.

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