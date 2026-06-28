Voor Lewis Hamilton zat er in Oostenrijk niet meer in dan een P5. De Engelsman wijst naar de intense hitte in Spielberg en prijst de updates van Red Bull Racing, waardoor hij geen vuist kon maken tegenover Max Verstappen.

Hamilton wist in Barcelona nog zijn eerste race voor Ferrari te winnen, maar in Oostenrijk kon de zevenvoudig kampioen geen aanspraak maken op de zege. Wel werd teamgenoot Charles Leclerc verslagen, want die kwam als achtste over de streep. Door de uitslag staat Hamilton niet meer op de tweede plek in het kampioenschap, maar is hij gezakt naar P3.

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Bloedheet in Oostenrijk

Terugblikkend op de race bij Viaplay legt Hamilton uit dat de weersomstandigheden niet in zijn voordeel werkten: "Het was pittig, echt heel pittig. Het was zo bijzonder heet, echt ontzettend heet." Daarvoor waren er maatregelen genomen, maar die werkten niet bij Hamilton: "Het gekke was nog dat ik het koelingsvest gebruikte, maar toen we aan de start verschenen was die al leeg. De auto was ook aan het oververhitten, de motor ook. Daardoor verlies je elke ronde tijd. En we hebben al minder vermogen dan die anderen."

Hamilton kijkt op van updates Red Bull

De Engelsman keek vooral op van het tempo dat Verstappen kon rijden: "De Mercedessen waren zo snel vandaag. En de Red Bulls hebben ook een gigantische stap gezet. Ze hebben vier à vijf tienden aan upgrades meegenomen. Dat kwam natuurlijk omdat ze het gewicht hebben verlaagd, zo'n tien kilo. Ja, dat is echt heel veel. Dat hebben ze goed gedaan. Wij hebben daarentegen veel werk voor de boeg. Het meeste zit in het vermogen, want de auto is goed."

VERSTAPPEN PASSES HAMILTON! ?



This is the battle which saw Verstappen overtake Hamilton for P2 ?#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/trCfirKgKx — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

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