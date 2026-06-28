Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"
Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen is op indrukwekkende wijze tweede geworden in de Grand Prix van Oostenrijk. En alhoewel de racepace van de RB22 voor het eerst dit seizoen echt competitief was, zijn fans op social media allesbehalve blij met Red Bull Racing.
Verstappen ving de race aan vanaf de vijfde plaats, maar wist door een reeks strakke inhaalacties en een zinderend gevecht met Lewis Hamilton door te stomen naar P2. De viervoudig wereldkampioen reed vervolgens het gat naar leider George Russell dicht tot iets meer dan een seconde. Toen Mercedes besloot de Brit naar binnen te halen, kreeg Verstappen opdracht van zijn team om nog een aantal ronden door te rijden. Toen ook Verstappen acht ronden later binnenkwam, was het gat bij het opkomen van de baan weer tien seconden. De Limburger reed het gat opnieuw dicht naar iets meer dan een seconde, maar kwam een paar ronden te kort om een aanval in te zetten. En dat is volgens veel fans op social media te danken aan de strategie van Red Bull Racing.
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