Max Verstappen is op indrukwekkende wijze tweede geworden in de Grand Prix van Oostenrijk. En alhoewel de racepace van de RB22 voor het eerst dit seizoen echt competitief was, zijn fans op social media allesbehalve blij met Red Bull Racing.

Verstappen ving de race aan vanaf de vijfde plaats, maar wist door een reeks strakke inhaalacties en een zinderend gevecht met Lewis Hamilton door te stomen naar P2. De viervoudig wereldkampioen reed vervolgens het gat naar leider George Russell dicht tot iets meer dan een seconde. Toen Mercedes besloot de Brit naar binnen te halen, kreeg Verstappen opdracht van zijn team om nog een aantal ronden door te rijden. Toen ook Verstappen acht ronden later binnenkwam, was het gat bij het opkomen van de baan weer tien seconden. De Limburger reed het gat opnieuw dicht naar iets meer dan een seconde, maar kwam een paar ronden te kort om een aanval in te zetten. En dat is volgens veel fans op social media te danken aan de strategie van Red Bull Racing.

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Threw away the win with a horrible strategy ? — Verstappen News (@verstappenews) June 28, 2026

Just a few lap early pit would have sealed it ? — VISCA Barca (@VRBARCANP) June 28, 2026

Should have been more smh what was that second stint — Ballon D’orgu (@ballondorgu13) June 28, 2026

Under circumstances the strat robbed Max from a clear win today. Isack and Max drove incredible today and the car were fast. 2nd is great but the strat today costs the victory. — Marc Hansen (@TheHashue) June 28, 2026

YOU COULD'VE WON ISWTG — Han ? (@Verdandidandy) June 28, 2026

Like Jos said, second is the first loser. And your strategy did this to Max — Simply Lovely (@bojanchewy) June 28, 2026

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