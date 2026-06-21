De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Monaco van aankomend weekend.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

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Straffen tijdens Grand Prix-weekend in Spanje

Er werden weinig straffen uitgedeeld tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Franco Colapinto kreeg een tijdstraf van tien seconden voor het te hard rijden onder gele vlaggen. Daar is één strafpunt aan toegevoegd, het eerst uitgedeelde strafpunt dit seizoen. Williams kreeg voor beide coureurs ieder een boete van €5000, omdat er nog aan de auto's werd gezeten na één van de signalen vlak voor de start. Andrea Kimi Antonelli kreeg een extra vijf seconden aan zijn broek, maar vanwege de late uitvalbeurt scoorde hij toch al geen punten. Lance Stroll is twee strafpunten kwijtgeraakt voor het buiten de baan duwen van Pierre Gasly in Canada vorig jaar..

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Kimi Antonelli 5 Oostenrijk 2025

Nederland 2025

Italië 2025 2

2

1 29 juni 2026

31 aug. 2026

7 sep. 2026 Veroorzaken botsing met Verstappen

Veroorzaken botsing met Leclerc

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon George Russell 0 – – – –

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lewis Hamilton 3 Nederland 2025

São Paulo 2025 2

1 31 aug. 2026

9 nov. 2026 Te hard rijden onder geel

Veroorzaken botsing met Colapinto Charles Leclerc 1 Hongarije 2025 1 3 aug. 2026 Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lando Norris 0 – – – – Oscar Piastri 4 Groot-Brittannië 2025

São Paulo 2025 2

2 6 juli 2026

9 nov. 2026 Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car

Veroorzaken botsing met Antonelli

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 0 – – – – Isack Hadjar 0 – – – –

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Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 2 Hongarije 2025 2 3 aug. 2026 Veroorzaken botsing met Sainz Franco Colapinto 2 Oostenrijk 2025

Barcelona 2026 1

1 29 juni 2026

14 juni 2027 Buiten de baan duwen Piastri

Te hard rijden onder geel

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Ollie Bearman 8 Groot-Brittannië 2025 (VT3)

Italië 2025

São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 4

2

1

1 5 juli 2026

7 sep. 2026

8 nov. 2026

7 dec. 2026 Te hard rijden, crashen onder rood

Veroorzaken botsing met Sainz

Buiten de baan duwen Lawson

Meermaals veranderen van richting Esteban Ocon 1 Italië 2025 1 7 sep. 2026 Buiten de baan duwen Stroll

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Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Liam Lawson 2 São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 1

1 8 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Bearman

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman Arvid Lindblad 0 – – – –

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Williams

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 3 Azerbeidzjan 2025

Las Vegas 2025 2

1 21 sep. 2026

22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Hamilton Carlos Sainz 2 Austin 2025 2 19 okt. 2026 Veroorzaken botsing met Antonelli

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Audi

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 0 – – – – Gabriel Bortoleto 2 Las Vegas 2025 2 22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

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Cadillac

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Valtteri Bottas 0 – – – – Sergio Pérez 0 – – – –

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Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 3 Austin 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 2

1 18 okt. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Ocon

Meermaals veranderen van richting

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Niet langer actieve coureurs

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Jack Doohan 0 – – – – Yuki Tsunoda 6 Oostenrijk 2025

Groot-Brittannië 2025

São Paulo 2025

Abu Dhabi 2025 2

1

2

1 29 juni 2026

6 juli 2026

9 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Bearman

Veroorzaken botsing met Stroll

Meermaals veranderen van richting

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