Volgens Nikolas Tombazis, de Single Seater Director van de FIA, is het huidige ADUO-reglement een noodzakelijk middel om motorfabrikanten in de Formule 1 competitief te houden. De regelgeving zorgt er momenteel voor dat Red Bull Racing geen updates aan de verbrandingsmotor mag doorvoeren, terwijl de concurrentie, waaronder Mercedes, wel extra ontwikkelingsruimte krijgt. De FIA-topman gaf tekst en uitleg over deze situatie in gesprek met het Spaanse medium SoyMotor.

Na de eerste vijf races van dit seizoen is de krachtbron van Red Bull en Ford door de autosportbond aangewezen als de absolute benchmark. Omdat de concurrentie een achterstand heeft opgelopen, treden de zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) in werking. De motor van Mercedes levert tussen de twee en vier procent minder vermogen dan die van de koploper, waardoor de Duitse renstal dit jaar één extra homologatie-upgrade mag doorvoeren. Voor Ferrari, Audi en Honda zou dit aantal zelfs op twee liggen. Voor de Oostenrijkse renstal levert dit een lastige situatie op, aangezien het team zich gestraft voelt voor de vroege technische voorsprong.

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Bescherming voor nieuwkomers

Tombazis benadrukt dat de teams jaren geleden zelf met deze opzet hebben ingestemd om nieuwe autofabrikanten, zoals Audi, aan te trekken."Als ik helemaal bij het begin begin, dan moeten we terug naar het moment waarop over deze regelgeving werd onderhandeld, zo’n vier of vijf jaar geleden. Allereerst was er een behoorlijke inspanning om nieuwe namen naar de sport te halen. Daarnaast bestond er bezorgdheid dat die nieuwkomers altijd achter de meer gevestigde motorleveranciers zouden aanlopen", aldus de FIA-directeur. Door het huidige budgetplafond is het volgens hem onmogelijk om een achterstand simpelweg met geld weg te werken, zoals Honda in het verleden deed."Er bestond dus de zorg dat je, als je eenmaal achterliep, bijna veroordeeld kon zijn tot permanente ellende. En die permanente ellende zou ertoe kunnen leiden dat deze OEM’s, de autofabrikanten, de sport verlaten", verklaart Tombazis.

Dat de regels zich nu specifiek op de verbrandingsmotor richten, komt voort uit een verkeerde inschatting tijdens het opstellen van de reglementen. De verwachting was destijds dat het elektrische gedeelte de doorslag zou geven op het circuit."In 2021 zeiden mensen: ‘We gaan nooit meer een verbrandingsmotor bouwen.’ Dat was natuurlijk een verkeerde inschatting", geeft de Griek toe."Daarom zeiden wij, als tegemoetkoming: ‘Als jullie denken dat alleen het elektrische deel ertoe doet, laten we het thermische deel dan min of meer standaard maken en jullie volledige vrijheid geven bij het elektrische gedeelte.’ Maar ook dat wilden ze niet", voegt hij daaraan toe.

Om de prestaties van de verbrandingsmotor eerlijk te beoordelen, maakt de FIA gebruik van een gehomologeerde koppelsensor tussen de motor en de versnellingsbak."Vervolgens pas je daarop een correctie toe om het elektrische deel eruit te filteren. Dat is vrij eenvoudig, omdat je de cijfers van het elektrische vermogen kent. Wat overblijft, is het vermogen van de verbrandingsmotor", legt Tombazis uit. Vanwege afgelaste races is de eerste meetperiode dit seizoen over vijf in plaats van de geplande zes raceweekenden berekend.

De autosportbond blijft de verzamelde data de komende tijd nauwlettend in de gaten houden. Het is voor het eerst dat de FIA op deze manier de krachtsverhoudingen weegt."We hebben onze eerste beoordeling gegeven, maar we blijven de data analyseren. We willen er zeker van zijn dat we alles aan de auto’s kunnen verklaren. Het is een behoorlijk complexe analyse en we investeren veel tijd om er zeker van te zijn dat er geen twijfel bestaat", besluit Tombazis.

ADUO Status en Ontwikkelingsruimte per Fabrikant (Juni 2026) Fabrikant ICE Performance Index Status Extra Upgrades 2026 Extra Upgrades 2027 Red Bull Powertrains Benchmark (Sterkste ICE) 0 0 Mercedes 2% - 4% achterstand 1 1 Ferrari > 4% achterstand 2 2 Audi > 4% achterstand 2 2 Honda > 4% achterstand 2 2

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