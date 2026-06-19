De Formule 1 is momenteel onderhevig aan een ontwikkelingsoorlog, en Red Bull Racing is aan slag tijdens het aanstaande raceweekend in Oostenrijk. Als het updatepakket goed uitpakt voor het team van Max Verstappen en Isack Hadjar, kan er volgens Juan Pablo Montoya in één keer enorm veel tijdswinst geboekt worden.

Met de introductie van nieuwe reglementen aan het begin van dit seizoen speelt de ontwikkelingsstrijd tussen de Formule 1-teams een enorme rol in het vormgeven van de pikorde. De afgelopen races is al meer dan eens gebleken dat formaties die een groot updatepakket naar het circuit brengen, ineens enorme vooruitgang qua performance kunnen boeken. Dit werd door Max Verstappen tegenover onder andere GPFans bevestigd in Barcelona: "Waar je staat is heel afhankelijk van welke teams updates bij zich hebben", zo vertelde hij. "Als een team een updatepakket meeneemt, kan het ineens bovenaan staan."

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Grote ontwikkelingsstrijd in de Formule 1

In Barcelona leek dit het geval voor het team van Ferrari. De Italiaanse grootmacht had een vrachtlading aan nieuwe onderdelen voor de 2026-auto bij zich, waarna er op zaterdag en zondag ineens een vuist gemaakt kon worden richting Mercedes. Lewis Hamilton wist zodoende zijn eerste zege voor Ferrari uit het vuur te slepen sinds zijn komst bij het team aan het begin van 2025. Red Bull Racing bracht in Miami voor het laatst een groot updatepakket mee, maar voor het aanstaande raceweekend in Oostenrijk staat er een tweede lading op het programma.

Red Bull Racing is aan slag

Red Bull Racing kan met name veel winst boeken met het gewicht van de auto. De RB22 is nog altijd aanzienlijk te zwaar en ligt nog lang niet op het minimumgewicht van 768 kilo. De verwachting is daarom dat de nummer vier in het constructeurskampioenschap zich met dit updatepakket vooral focust op de overtollige kilo's van de auto van Verstappen en Hadjar. Dat komt overeen met eerdere uitspraken van technisch directeur Pierre Waché. De Fransman liet rondom de Grand Prix van Miami weten dat het team hoopte in Oostenrijk op gewicht te zitten.

Mocht dat lukken, kan dat volgens Juan Pablo Montoya een enorm verschil gaan maken: "Ik vind het indrukwekkend om te zien wat Red Bull met de motor heeft gedaan", vertelt hij in de podcast MontoyAS. "Om vanuit het niets zo'n motor te leveren, is erg indrukwekkend. Dat is echt ontzettend knap gedaan. Aan de andere kant is de auto veel te zwaar. Naar verluidt halen ze voor Oostenrijk alle overtollige kilo's eraf en komt de auto op het minimumgewicht te liggen. Dat gaat een groot verschil maken, denk ik."

'Vier tienden per ronde winnen'

De analist en voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Gewicht besparen is een belangrijk onderdeel van de doorontwikkeling van de auto. Als je zeven of acht kilo van de auto haalt, wordt de auto afhankelijk van het circuit twee tot vier tienden per ronde sneller. Gewicht besparen en downforce toevoegen, komt op hetzelfde neer. Als je bijvoorbeeld een lichtere vloer op de auto zet, gebruik je dat moment waarschijnlijk ook om nieuwe aerodynamische onderdelen te monteren. Het een hangt samen met het ander."

Een belangrijk weekend voor Red Bull Racing op de Red Bull Ring dus. Niet in de laatste plaats omdat het team op korte termijn grote progressie zal moeten laten zien, als het Verstappen voor volgend jaar aan boord wil houden.

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