Vertrek Verstappen bij Red Bull dichterbij dan ooit: harde deadline en mogelijke transfers

Het Formule 1-seizoen beweegt zich langzaam maar zeker richting de zomerstop, wat betekent dat de tijd begint te dringen voor het team van Red Bull Racing. De grootmacht uit Milton Keynes moet na recente uitspraken van Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, immers serieus vrezen voor een vertrek van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing; het team waar het voor hem allemaal begon. Red Bull bracht Verstappen op zeer jonge leeftijd naar de Formule 1 bij het zusterteam, promoveerde hem na anderhalf seizoen naar de hoofdmacht en stelde de 28-jarige coureur in staat om vier keer achter elkaar het wereldkampioenschap te winnen. Maar de hoogtijdagen van weleer zijn inmiddels al enige tijd voorbij. Eind 2024 verloor Red Bull Racing al performance ten opzichte van McLaren, waarna het seizoen van 2025 slecht begon. Een knap staaltje doorontwikkeling van de auto stelde Verstappen instaat in de tweede seizoenshelft een enorme inhaalreeks neer te zetten, wat perspectief bood voor dit seizoen. Maar inmiddels is duidelijk dat Red Bull Racing behoorlijk te kort schiet ten opzichte van de concurentie. Waar op voorhand de Red Bull Ford-motor het grootste zorgenkindje leek, is het juist het chassis van de RB22 dat voor problemen zorgt.

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Red Bull Racing moet vrezen voor vertrek Verstappen

Zo staat Verstappen na zeven races op de zevende plaats met 55 punten, waar Kimi Antonelli namens Mercedes met 156 punten het klassement aanvoert. Bij de constructeurs staat Red Bull Racing vierde met 89 punten. Mercedes leidt hier met 262 punten. En dat is niet alleen op sportief gebied een probleem voor Red Bull Racing. Verstappen beschikt namelijk over een ontsnappingsclausule in zijn contract, waarmee hij bij tegenvallende prestaties het team vroegtijdig kan verlaten. Alhoewel de inhoud van deze clausule niet officieel bekend is, wordt er beweerd dat hij in de zomerstop eerste of tweede in het wereldkampioenschap moet staan. Anders mag hij vertrekken. En daar kunnen we inmiddels met zekerheid van zeggen dat dat niet meer gaat gebeuren.

Dat wil niet zeggen dat de Limburger sowieso besluit te vertrekken. Verstappen is hondsloyaal aan Red Bull Racing en wil dolgraag zijn hele carrière voor de grootmacht blijven rijden. Maar uitspraken van Vermeulen in de Duitse media dat de formatie inmiddels wel degelijk moet gaan vrezen voor een vertrek: “We hebben een contract tot 2028. Natuurlijk zijn er exitclausules; die zijn er altijd geweest. We hebben er echter nog nooit één ingeroepen. We zijn altijd loyaal geweest en zullen dat ook blijven", klonk het bij het Duitse Bild. “We willen de weg met Red Bull voortzetten en dat Max hier zijn carrière beëindigt, maar natuurlijk wel met de mogelijkheid om te winnen. Wij willen dat de beslissing snel valt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Die kan nog voor de zomerstop komen." Het is voor de eerste keer dat Vermeulen zo duidelijk tussen de regels door vertelt dat een vertrek tot de mogelijkheden behoort.

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Loyaliteit speelt een grote rol, maar de alarmbellen zijn afgegaan

Het zal de alarmbellen in Milton Keynes af hebben laten gaan. Red Bull Racing heeft namelijk nog maar iets meer dan een maand de tijd om Verstappen genoeg vertrouwen te geven om te blijven. De races in Oostenrijk, Groot-Brittannië, België en Hongarije worden dus doorslaggevend. Hier moet het team de RB22 dusdanig goed doorontwikkelen, dat het de Nederlander genoeg vertrouwen geeft om zijn ontsnappingsclausule niet in te zetten. Die tijdlijn komt overigens overeen met een eerder nieuwtje uit de Duitse media. Daarin werd geschreven dat Red Bull Racing zelf ook voor de zomerstop een definitief antwoord van Verstappen wil, omdat anders de jacht op een opvolger moet worden geopend.

Dan rest nog de vraag: mocht Verstappen willen vertrekken, wat zijn dan de opties? Theorie en praktijk liggen hierin waarschijnlijk ver uit elkaar. Als Verstappen daadwerkelijk op de markt komt, zullen voor veel teams de huidige contracten van de coureurs plotseling weinig uitmaken. Maar als we puur theoretisch naar de mogelijkheden kijken, zijn er wel wat opties bij de topteams:

Kan Verstappen naar Mercedes?

De meest genoemde naam is inmiddels al jaren Mercedes. Toto Wolff heeft al meerdere pogingen gedaan om Verstappen binnen te halen, maar tot nu toe altijd zonder succes. Antonelli en George Russell hebben beiden een contract tot eind 2026, waarbij Russell een optie heeft voor nog een jaar. Nu Antonelli zo ontkennend is, zal Wolff niet breken met de negentienjarige ster, maar Russell is al eerder in de wachtkamer geplaatst door onduidelijkheid over de toekomst van Verstappen. Met name de Brit lijkt dus te moeten vrezen voor zijn zitje.

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Kan Verstappen naar Ferrari?

Bij Ferrari heeft Charles Leclerc onlangs tot eind 2028 bijgetekend. Het contract van de 41-jarige Lewis Hamilton verloopt aan het eind van dit jaar. Hamilton lijkt zijn draai nu echter voor het eerst te hebben gevonden. Als de Brit zich daadwerkelijk kan gaan bemoeien in de titelstrijd, is het moeilijk te verkopen voor Ferrari om na dit jaar te breken met de zevenvoudig wereldkampioen. Maar als je Hamilton in kan ruilen voor Verstappen, is er wel wat overleg nodig waarschijnlijk...

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Kan Verstappen naar McLaren?

Bij McLaren liggen beide teams voor de lange termijn vast. Lando Norris heeft een contract tot eind 2027, terwijl Piastri zelfs tot eind 2028 op papier vastligt. Toch zijn er veel geruchten over de toekomst van Piastri. Zo zou er al gesproken zijn over een ruildeal tussen de Australiër en Verstappen.

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Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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