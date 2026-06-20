Antonelli wijst verbaasd naar FIA-besluit Red Bull en Verstappen: "Ik ben verrast"
Antonelli wijst verbaasd naar FIA-besluit Red Bull en Verstappen: "Ik ben verrast"
Andrea Kimi Antonelli verbaast zich dat de FIA de power unit van Red Bull Ford momenteel als de beste van de grid beschouwt. Door deze opvallende beoordeling mag Mercedes zogeheten ADUO-upgrades doorvoeren om de vermeende achterstand in de Formule 1 goed te maken, al zijn er op de achtergrond nog wel discussies gaande, aangezien Red Bull het niet eens is met de analyse van internationale autosportbond.
De FIA maakte na de Grand Prix van Canada de eerste officiële balans op rondom het nieuwe motorreglement. Uit die metingen van de verbrandingsmotor is gebleken dat Red Bull Ford de absolute benchmark is. Omdat de motor van Mercedes volgens de data een achterstand van meer dan twee procent heeft, krijgt de Duitse renstal de mogelijkheid om een extra upgrade door te voeren en wordt het budgetplafond met een paar miljoen dollar verruimd. Antonelli geeft toe dat het voor hem als een verrassing komt.
Verbazing over besluit bij Antonelli
"Eerlijk gezegd ben ik daar niet echt mee bezig en ken ik de beslissing erachter niet precies", stelde de huidige kampioenschapsleider tegenover onder andere GPFans. "Het is beter om het team en de FIA te vragen hoe dit is toegewezen en op welke basis. Maar ik was in ieder geval wel verrast, want ik denk dat onze krachtbron erg sterk is. Er zullen echter vast redenen voor zijn", aldus de teamgenoot van George Russell.
Hoewel de Zilverpijlen dit seizoen domineren en zes van de eerste zeven Grands Prix wisten te winnen, biedt de dispensatie van de FIA een uitgelezen kans om de voorsprong verder uit te bouwen. "Het team moet nu natuurlijk aan de slag om te kijken waar we nog meer prestaties kunnen winnen", vervolgt de jonge Italiaan. "Dat is geen kortetermijnproces, want het kost tijd om meer vermogen uit de motor te halen. Het team heeft al fantastisch werk geleverd met de power unit en ik weet zeker dat ze zich maximaal zullen inzetten om er nog meer uit te halen, nu we dit voordeel krijgen."
Red Bull tekent bezwaar aan
Dat Mercedes juist beloond wordt met extra ontwikkelingsvrijheid, leidt tot onbegrip bij de concurrentie. Terwijl de formatie van Antonelli de overwinningen aaneenrijgt, staat Red Bull Racing momenteel slechts vierde in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen, die vorig jaar door de teambazen tot beste coureur werd uitgeroepen, heeft nog maar één podiumresultaat kunnen boeken. Red Bull Racing-CEO en -teambaas Laurent Mekies heeft dan ook bezwaar gemaakt tegen de meetmethodiek van de FIA. Hij wijst erop dat het theoretische voordeel van hun verbrandingsmotor op de baan nergens terug te zien is, mede omdat de krachtige hybride systemen van de concurrentie niet in de beoordeling worden meegenomen.
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