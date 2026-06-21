FIM schorst leider in wereldkampioenschap na bizar incident met marshal
FIM schorst leider in wereldkampioenschap na bizar incident met marshal
Marco Bezzecchi verschijnt vandaag niet aan de start van de Grand Prix van Tsjechië op het Automotodrom Brno. De Italiaanse leider in het wereldkampioenschap van de MotoGP is door de stewards geschorst na een fysieke aanvaring met een marshal op het circuit. Hierdoor mist de coureur van Aprilia Racing de hoofdrace, die vanmiddag om 14:00 uur op het programma staat.
Het incident vond gisteren plaats in de nasleep van de sprintrace op het Tsjechische asfalt. Bezzecchi kwam in de slotfase ten val en raakte vervolgens buiten de baan slaags met een marshal. Als leider in de tussenstand heeft hij een voorsprong van vijftien punten op Aprilia-teamgenoot Jorge Martín. Hij werd direct na het voorval op het matje geroepen bij de wedstrijdleiding. Na een hoorzitting besloten de stewards om de rijder uit te sluiten van verdere deelname aan het resterende raceweekend in Brno.
Stewards hard in hun oordeel over wangedrag
Uit het officiële document van de FIM MotoGP-stewards blijkt dat het gedrag van de kampioenschapsleider zwaar wordt bestraft. Bezzecchi heeft zich schuldig gemaakt aan een overtreding van Artikel 3.3.2.2 van het FIM-reglement. Dit artikel verbiedt acties die schadelijk zijn voor de belangen van de motorsport of de integriteit van officials. In de formele verklaring richtten de stewards zich direct tot de rijder: "Na een crash heb je marshals geduwd en geslagen die probeerden je fiets te bergen."
Aprilia ziet beroep stranden
Aprilia Racing legde zich niet direct neer bij de zware sanctie voor hun kopman. CEO Massimo Rivola en teammanager Paolo Bonora tekenden gisteravond namens de Italiaanse renstal direct beroep aan bij de FIM Appeal Stewards. Het team verdedigde de actie van hun rijder door te stellen dat hij handelde uit bezorgdheid, omdat een marshal per ongeluk het gas van de RS-GP26 openhield tijdens het bergen van de motor. Dit verweer mocht echter niet baten bij de beroepscommissie. Het verzoek werd afgewezen en er werd geoordeeld dat fysieke agressie tegenover marshals onder geen enkele voorwaarde acceptabel is, waardoor de schorsing definitief werd.
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