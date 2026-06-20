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Antonelli in Barcelona

MotoGP-kampioen zag afgesproken Mercedes F1-test in rook opgaan: "We hadden een deal"

Antonelli in Barcelona — Foto: © IMAGO

MotoGP-kampioen zag afgesproken Mercedes F1-test in rook opgaan: "We hadden een deal"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Fabio Quartararo heeft onthuld dat er in het verleden een concreet akkoord lag om een Formule 1-auto van Mercedes te testen, maar dat deze plannen destijds door omstandigheden in het water zijn gevallen. De wens om in een bolide uit de koningsklasse te stappen is echter onverminderd groot bij de Franse MotoGP-coureur.

Het oorspronkelijke plan was dat de kopman van Yamaha eind 2022 een besloten test zou afwerken in een van de kampioenschapsauto's van Mercedes. Dit stond op de planning een jaar nadat hij zijn eerste wereldtitel in de MotoGP had veroverd. Destijds deelden beide fabrikanten grote sponsoren in de vorm van Petronas en Monster Energy, wat het een aantrekkelijke commerciële kans maakte voor de betrokken partijen. Bijna vier jaar na de originele plannen hebben we Quartararo nog altijd niet achter het stuur van een F1-bolide gezien.

Quartararo maakte indruk in de simulator

De geplande test kwam destijds nooit van de grond en werd door de drukke racekalenders op de lange baan geschoven. Toen hij aanwezig was bij de Grand Prix van Barcelona-Catalonië, kwam het onderwerp echter weer nadrukkelijk ter sprake. Gevraagd of een test in de toekomst nog steeds tot de reële mogelijkheden behoort, reageerde hij direct bevestigend. "Ja, natuurlijk", aldus Quartararo tegenover Motorsport.com. "We hadden een deal, maar we hebben het nooit echt gedaan. Maar ik heb in de simulator gezeten, en ik was niet zo slecht, dus het is iets wat ik in mijn leven wil doen en we gaan iets organiseren."

Voorafgaand aan de destijds voorgestelde test bracht de enkelvoudig wereldkampioen al een bezoek aan de fabriek in Brackley om de simulator van Mercedes aan de tand te voelen. Daar bleek hij verrassend competitief in de virtuele wereld van de Formule 1. "Ik heb zestig ronden op Silverstone gereden in de simulator en ik was 2,2 seconden langzamer dan Bottas. Dus het was niet zo slecht", blikt hij terug op zijn rondetijden ten opzichte van de toenmalige Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Hij gaf onlangs aan dat hij hiermee voor zichzelf heeft bewezen geen modderfiguur te slaan in een Formule 1-auto, mocht de kans zich alsnog voordoen.

Zou jij Fabio Quartararo graag een officiële Formule 1-test zien doen?

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