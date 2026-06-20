Na de WK-wedstrijd tussen Nederland en Zweden blikken we terug op het Formule 1-nieuws! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De focus lag vandaag vooral op Mercedes. F1-analist Juan Pablo Montoya was snoeihard voor de strategie die bij George Russell werd gehanteerd in de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Technisch directeur James Allison gaat in op beweringen dat Andrea Kimi Antonelli als favoriet zou behandeld worden ten opzichte van Russell. Antonelli kijkt ondertussen naar het ADUO-reglement en geeft toe verbaasd te zijn dat Red Bull Ford als de benchmark wordt aangewezen. Verder ligt Oscar Piastri vol onder vuur, gaat FIA-topman Nikolas Tombazis in op de terugkeer van de V8-motoren en werpen we alvast een eerste blik op de circuitconfiguratie voor de Grand Prix van Oostenrijk.

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Mercedes-strategie fel bekritiseerd: 'Dit is wat het extra pijnlijk maakte voor Russell'

Mercedes heeft de kansen van George Russell vergooid tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië, vindt Juan Pablo Montoya. Hij stelt dat een te agressieve pitstopstrategie de Brit in een erg lastige positie bracht, zo legt hij uit bij F1 TV. "Wat me echt verbaasde aan Mercedes is dat ze reageerden op de strategie van Lewis, maar wel vasthielden aan hun eigen plan", aldus Montoya. "Ik denk dus dat ze zichzelf in een heel lastige positie hebben gebracht, omdat ze aan het einde van de race meer dan dertig ronden op de laatste set banden moesten rijden", voegt de Colombiaan toe. Lees hier het hele artikel over de Mercedes-strategie in de Grand Prix van Barcelona-Catalonië.

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FIA onthult nieuwe configuratie Red Bull Ring in aanloop naar GP Oostenrijk

De FIA heeft bevestigd dat de Red Bull Ring tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk van volgende week wordt uitgerust met vier zogeheten Straight Mode-zones. Het 4,326 kilometer lange circuit in Spielberg is daarmee de vierde baan op de kalender van het seizoen 2026 die deze specifieke configuratie krijgt toegewezen. Het is een aanpassing ten opzichte van de drie DRS-zones van vorig jaar. Lees hier het hele artikel over de circuitconfiguratie voor de Grand Prix van Oostenrijk.

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F1-kampioenen schrikken van vorm Piastri: "Hij is ingestort, niemand praat meer over hem"

Twee voormalig Formule 1-wereldkampioenen, Nico Rosberg en Jacques Villeneuve, uiten forse kritiek op Oscar Piastri na zijn kleurloze vijfde plaats tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Waar de coureur van McLaren vorig jaar nog werd geprezen als een toekomstige ster, stellen de analisten nu dat hij moeite heeft om zich aan te passen aan de nieuwe reglementen. "Het gaat de laatste tijd niet zo goed met hem. Zijn marktwaarde is de afgelopen weken en maanden behoorlijk gedaald", aldus de wereldkampioen van 2016 bij Sky Sports F1. "Dat is een beetje onverwacht, want vorig jaar zat hij constant op hetzelfde niveau als Lando, en dit jaar is Lando wat uitgelopen." Lees hier het hele artikel over de kritiek van Nico Rosberg en Jacques Villeneuve.

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Allison wuift geruchten over Mercedes en Russell weg: "Slaat helemaal nergens op"

Er zou absoluut geen sprake van een voorkeursbehandeling zijn bij het Formule 1-team van Mercedes. James Allison reageert daarmee op beschuldigingen van fans op social media, die beweren dat Andrea Kimi Antonelli onterecht wordt voorgetrokken ten opzichte van George Russell. De technisch directeur benadrukt in de podcast van de renstal dat dergelijke theorieën totaal niet stroken met de interne cultuur. "Het is in ons aller belang is dat beide coureurs floreren en we er eigenlijk niet denken over zijn wie er beter is dan de ander. We willen in elke race een één-twee scoren en de volgorde maakt ons niet uit." Lees hier het hele artikel over James Allison die reageert op beweringen over favoritisme binnen Mercedes.

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FIA eerlijk over nieuwe F1-motorplannen: "Uitgesproken doel is de V8, maar..."

De FIA streeft ernaar om in de toekomst terug te keren naar V8-motoren in de Formule 1. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de internationale autosportbond, bevestigt dat er gesprekken gaande zijn over een radicale ommezwaai voor de lange termijn, waarbij de auto's aanzienlijk lichter moeten worden en de koningsklasse financieel minder afhankelijk wordt van grote autofabrikanten. "Allereerst is er definitief een uitgesproken doel om naar een V8 te gaan en onze president [Mohammed Ben Sulayem] ziet dat scenario erg zitten", vertelt het FIA-kopstuk in een interview met SoyMotor. Toch betekent dit niet het einde van de elektrificatie. "Maar we hebben het er niet over om het hybride-gedeelte te schrappen." Lees hier het hele artikel over de terugkeer van de V8-motor in de Formule 1.

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Antonelli wijst verbaasd naar FIA-besluit Red Bull en Verstappen: "Ik ben verrast"

Andrea Kimi Antonelli verbaast zich dat de FIA de power unit van Red Bull Ford momenteel als de beste van de grid beschouwt. Door deze opvallende beoordeling mag Mercedes zogeheten ADUO-upgrades doorvoeren om de vermeende achterstand in de Formule 1 goed te maken, al zijn er op de achtergrond nog wel discussies gaande, aangezien Red Bull het niet eens is met de analyse van internationale autosportbond. "Eerlijk gezegd ben ik daar niet echt mee bezig en ken ik de beslissing erachter niet precies", stelde de huidige kampioenschapsleider tegenover onder andere GPFans. "Het is beter om het team en de FIA te vragen hoe dit is toegewezen en op welke basis. Maar ik was in ieder geval wel verrast, want ik denk dat onze krachtbron erg sterk is." Lees hier het hele artikel over Andrea Kimi Antonelli's reactie op de ADUO-rangorde.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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