Twee voormalig Formule 1-wereldkampioenen, Nico Rosberg en Jacques Villeneuve, uiten forse kritiek op Oscar Piastri na zijn kleurloze vijfde plaats tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Waar de coureur van McLaren vorig jaar nog werd geprezen als een toekomstige ster, stellen de analisten nu dat hij moeite heeft om zich aan te passen aan de nieuwe reglementen.

De race in Spanje markeerde een moeizaam vervolg van het huidige seizoen voor het team van McLaren, althans ten opzichte van 2025 waarin ze constructeurskampioenen werden. Piastri leek op het Circuit de Barcelona-Catalunya af te stevenen op de zevende plek, maar schoof door late uitvalbeurten van Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc nog twee posities op. Zijn teamgenoot Lando Norris mocht als derde mee naar het podium. McLaren ligt derde in de tussenstand na zeven weekenden en de achterstand op Mercedes en Ferrari is groot, terwijl Piastri de zesde positie bezet in het rijderskampioenschap. Dit is een groot contrast met vorig jaar, toen de renstal beide kampioenschappen wist te winnen.

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Strijd met nieuwe reglementen

Rosberg wijst de nieuwe generatie auto's aan als één van de voornaamste oorzaken voor de terugval. "Het gaat de laatste tijd niet zo goed met hem. Zijn marktwaarde is de afgelopen weken en maanden behoorlijk gedaald", aldus de wereldkampioen van 2016 bij Sky Sports F1. "Dat is een beetje onverwacht, want vorig jaar zat hij constant op hetzelfde niveau als Lando, en dit jaar is Lando wat uitgelopen. Met deze nieuwe reglementen en nieuwe auto's voelt Oscar zich nog niet helemaal op zijn gemak. Het is dus een beetje vreemd en hij moet daar nu echt aan werken, want hij zakt steeds verder weg", verklaart de Duitser.

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Niemand praat meer over Piastri

De analyse van Rosberg wordt gevolgd door een nog scherper oordeel van Villeneuve. De Canadees stelt dat de vorm van de coureur dramatisch is gekelderd sinds hij vorig jaar nog het gesprek van de dag was. "We zagen die trend vorig jaar al. Halverwege het seizoen was hij het gesprek van de paddock. Iedereen vond het geweldig dat [McLaren] hem had vastgelegd, omdat hij het al had laten zien in de Formule 3 en Formule 2", vertelt Villeneuve. "Daarna stortte hij in, werd zijn vorm minder en is hij niet meer hersteld. Het is echt vreemd. En niemand praat meer over hem. En dat in een tijdsbestek van, wat is het, een half jaar? Zelfs minder!"

Volgens de wereldkampioen van 1997 is de huidige situatie kenmerkend voor de harde wereld van de koningsklasse. "Het is heel merkwaardig. Maar zoals we vaak zeggen: je bent slechts zo goed als je laatste race. Dat is het harde aan sport."