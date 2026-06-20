De FIA streeft ernaar om in de toekomst terug te keren naar V8-motoren in de Formule 1. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de internationale autosportbond, bevestigt dat er gesprekken gaande zijn over een radicale ommezwaai voor de lange termijn, waarbij de auto's aanzienlijk lichter moeten worden en de koningsklasse financieel minder afhankelijk wordt van grote autofabrikanten.

Eerder dit jaar introduceerde de Formule 1 nog de nieuwe generatie 1,6-liter V6-turbomotoren, waarbij het vermogen nagenoeg gelijk is verdeeld over de verbrandingsmotor en het elektrische systeem. Hoewel alle wagens inmiddels op volledig duurzame brandstof rijden, is er vanuit de teams kritiek op het hoge gewicht, ondanks een reductie van zo'n dertig kilogram ten opzichte van vorig jaar, en de complexiteit van de huidige krachtbronnen. Voor de periode na 2030 kijkt de regelgever daarom naar een heel ander concept.

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V8 met hybride-ondersteuning

Tombazis erkent dat de roep om een ander motorgeluid en een simpeler concept serieus wordt genomen. "Allereerst is er definitief een uitgesproken doel om naar een V8 te gaan en onze president [Mohammed Ben Sulayem] ziet dat scenario erg zitten", vertelt het FIA-kopstuk in een interview met SoyMotor. Toch betekent dit niet het einde van de elektrificatie. "Maar we hebben het er niet over om het hybride-gedeelte te schrappen. Het idee is dat er altijd een elektrisch deel zal zijn. Misschien kleiner dan het huidige, maar er blijft iets om deze technologieën te promoten."

Kosten voor fabrikanten inperken

De Formule 1 telt momenteel vijf actieve motorleveranciers, maar de FIA wil voorkomen dat het in de problemen komt als deze partijen hun prioriteiten verleggen. "We willen ongetwijfeld de grote automerken en motorfabrikanten erbij hebben, want we waarderen onze band. Maar we willen ook niet in een positie verkeren waarin we in de problemen komen als ze op een dag besluiten te vertrekken", legt Tombazis uit. De Griek benadrukt dat de uitgaven drastisch omlaag moeten om het wereldkampioenschap gezond te houden. "We kunnen niet zeggen: 'Alles gaat nu goed, dus laten we ons geen zorgen maken'. Als er in de toekomst een probleem is, kan dat je vrij snel raken en dan heb je geen reactietijd. We moeten de kosten aanzienlijk blijven verlagen."

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Lichtere auto's en focus op duurzaamheid

Een belangrijk neveneffect van een eenvoudigere motor is een flinke gewichtsbesparing. Waar de huidige generatie auto's kampt met zware batterijsystemen, streeft de FIA voor de toekomst naar een veel lichter concept. "We denken dat we auto's kunnen hebben die minder dan 700 kilo wegen." Momenteel wegen ze ongeveer 770 kilo. "Dat zou een heel grote stap zijn vergeleken met wat we nu hebben en het zou extreem spannend zijn om in te racen naar te kijken", stelt de technische topman.

Dat een mogelijke V8-terugkeer niet ten koste gaat van het milieu, is volgens Tombazis te danken aan de succesvolle implementatie van de huidige brandstoffen. "We hebben een zeer belangrijke technologie bereikt waar misschien niet veel over wordt gesproken, namelijk de duurzame brandstoffen. Dat zorgt ervoor dat de uitstoot van de motoren lager is", licht hij toe. Hoewel de plannen voor de nieuwe cyclus nog niet definitief zijn, is de richting duidelijk. "Er zijn momenteel gesprekken gaande. Er is nog niets zeker, maar ik denk dat het doel vrij helder is. We zullen de grenzen van duurzaamheid blijven verleggen. Dat blijft een van onze doelen, ook van Formula One Management en de teams", besluit Tombazis.