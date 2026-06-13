Als het aan Mohammed Ben Sulayem ligt, dan keert de Formule 1 in 2031 terug naar lichte bolides die worden aangedreven door V8-motoren. De president van de FIA stelt dat de huidige wagens te zwaar en te complex zijn geworden en wil daarom een drastische gewichtsreductie doorvoeren. Tevens wil hij het geluid weer terugbrengen in de koningsklasse.

Hoewel het minimumgewicht van de Formule 1-auto's dit seizoen is verlaagd naar 768 kilogram, een afname van dertig kilo ten opzichte van vorig jaar, is dat voor de Ben Sulayem nog lang niet genoeg. De afgelopen tien jaar is het gewicht van de wagens fors toegenomen door de introductie van complexe hybride krachtbronnen, grotere chassis en extra veiligheidssystemen zoals de halo en zwaardere crashstructuren. De president erkent dat veiligheidseisen een rol hebben gespeeld, maar wil desondanks terug naar het gewichtsniveau van zo'n vijftien jaar geleden, toen de auto's nog rond de 620 kilogram wogen.

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Streven naar 630 kilogram

In gesprek met Canal+ benadrukt de veertienvoudig rallykampioen dat de huidige omvang van de auto's juist een risico vormt. "Wat is nu het slechtste aan de auto's?", vraagt hij zich hardop af. "Complexiteit, meer geld, uitgaven en ook een grote auto. Wat betekent een grote en zware auto? Dat betekent dat het niet veilig is", aldus Ben Sulayem. Hij streeft dan ook naar een veel lichter concept. "We hebben vijftig kilogram toegevoegd vanwege de veiligheid. Maar nu zou ik graag een complete auto zien voor minder dan 650 kilogram. Mijn doel is 630."

Om een dergelijke gewichtsreductie van ruim honderd kilo te realiseren ten opzichte van de huidige reglementen, kijkt de FIA naar een drastische vereenvoudiging van de motorformule voor 2031. In de toekomstvisie van de president wordt de rol van elektrische componenten flink teruggeschroefd. Waar de huidige generatie zwaar leunt op hybridesystemen, moet elektrificatie straks nog maar voor ongeveer tien procent bijdragen aan het totale vermogen. Dit maakt de inzet van lichtere batterijen mogelijk.

Terugkeer van de V8

Daarnaast moet de verbrandingsmotor zelf weer op de voorgrond treden. "De V8 moet komen", maakt Ben Sulayem duidelijk. "Je hebt het vermogen van de verbrandingsmotor van misschien 760 pk, met tien procent elektrificatie erin. Dat zou weer geluid brengen. Het zou ook veel goedkoper zijn. En onderzoek en ontwikkeling veel goedkoper", legt hij uit. Volgens hem levert deze versimpeling op alle fronten winst op: "De motor alleen al is veel lichter, het wordt weer om van te genieten, en het motorgeluid zal er komen voor de toeschouwers."

Een terugkeer naar atmosferische V8-motoren staat volgens Ben Sulayem niet haaks op de milieuambities van de Formule 1. Omdat de sport onder de reglementen van dit seizoen al is overgestapt op volledig duurzame brandstoffen, blijft de ecologische voetafdruk beperkt. "Je hebt de teams. Je hebt de financiële stabiliteit van het kampioenschap. En je rijdt het op wat? Duurzame brandstof", beargumenteert hij. De topman is er dan ook van overtuigd dat deze koerswijziging de juiste is voor de toekomst van de koningsklasse: "Ik zie niet in waar we de mist in zullen gaan. We moeten de fans iets geven."

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