Er zou absoluut geen sprake van een voorkeursbehandeling zijn bij het Formule 1-team van Mercedes. James Allison reageert daarmee op beschuldigingen van fans op social media, die beweren dat Andrea Kimi Antonelli onterecht wordt voorgetrokken ten opzichte van George Russell. De technisch directeur benadrukt in de podcast van de renstal dat dergelijke theorieën totaal niet stroken met de interne cultuur.

De uitspraken volgen op een sterke seizoensstart van de Duitse formatie, waarbij Antonelli momenteel de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft. De negentienjarige Italiaan won al vijf Grands Prix en heeft een ruime voorsprong opgebouwd ten opzichte van zijn Britse teamgenoot, die na zeven races de derde plek in de tussenstand bezet. Hoewel teambaas Toto Wolff onlangs nog aangaf de interne regels te willen evalueren na frustraties bij Russell over mechanische pech, stelt Allison dat de leiding geen enkele voorkeur heeft voor één van beide rijders.

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Vreemde taal voor het team

De man die de ontwikkeling van de W17-bolide overziet, begrijpt waar de emoties van de aanhang vandaan komen, maar wijst de theorieën resoluut naar het rijk der fabelen. "Omdat mensen erg betrokken zijn bij degenen die ze steunen, en ze willen dat hun coureur boven alle anderen floreert...", stelt de Brit. "Wat ik kan zeggen, is dat als je ooit dat gevoel van favoritisme zou willen ervaren, om te begrijpen waar het in onze psyche zit, je in een team zou moeten komen werken. Want als je het geluk hebt om in een team te werken, word je onmiddellijk doordrenkt met de cultuur van dat team. Dan zou je meteen begrijpen hoe totaal wezensvreemd die gedachte is voor iedereen in het team. Wanneer we zoiets horen, is het alsof we een andere taal aanhoren. Het is een discussie die je nooit kunt winnen, omdat beide kanten ervan gewoon volledig los van elkaar staan", aldus Allison.

Volgens de topman is het doel van de renstal simpelweg om met beide wagens maximaal te presteren. "Het is in ons aller belang is dat beide coureurs floreren en we er eigenlijk niet denken over zijn wie er beter is dan de ander. We willen in elke race een één-twee scoren en de volgorde maakt ons niet uit", vervolgt hij. Slechts in één specifiek scenario zou het team ingrijpen. "Het enige punt waarop we een mening zouden gaan vormen over wie de favoriet is, is als één coureur rekenkundig gezien niet meer in staat is om een kampioenschap te winnen en de andere coureur in een gevecht zit met een coureur van een ander team. Op dat moment heeft het team recht op een mening, maar tot dat moment willen we gewoon dat beide rijders er elke race vooraan bij zitten", legt de technisch directeur uit.

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Constructeurskampioenschap is leidend

Mercedes gaat momenteel ruimschoots aan de leiding in de strijd om de constructeurstitel, en juist dat klassement is voor het personeel in de fabriek doorslaggevend. Allison benadrukt dat de financiële beloningen daar direct aan gekoppeld zijn. "Ons belangrijkste kampioenschap is, gek genoeg, niet het coureurskampioenschap is, maar het constructeurskampioenschap. Als we het geluk hebben een bonus te winnen, winnen we die op basis van de positie bij de constructeurs, niet bij de coureurs, daar krijgen we niets voor", verduidelijkt hij.

Een voorkeursbehandeling zou volgens hem dan ook volstrekt onlogisch zijn en niet passen bij de doelstellingen van de Zilverpijlen. "Dus alles waar we om geven is gericht op de constructeurs en favoritisme slaat in dat opzicht helemaal nergens op. We willen gewoon te allen tijde maximale punten van beide coureurs", besluit Allison.