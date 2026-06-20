Mercedes-strategie fel bekritiseerd: 'Dit is wat het extra pijnlijk maakte voor Russell'
Mercedes-strategie fel bekritiseerd: 'Dit is wat het extra pijnlijk maakte voor Russell'
Mercedes heeft de kansen van George Russell vergooid tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië, vindt Juan Pablo Montoya. Hij stelt dat een te agressieve pitstopstrategie de Brit in een erg lastige positie bracht, zo legt hij uit bij F1 TV.
Hoewel Russell afgelopen zondag op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje vanaf pole position aan de race begon, was het uiteindelijk Lewis Hamilton die er met de overwinning vandoor ging. De zevenvoudig wereldkampioen hanteerde een succesvolle driestopstrategie en boekte daarmee zijn allereerste Grand Prix-overwinning in dienst van Ferrari. Tevens breidde hij het record voor de meeste Formule 1-zeges ooit uit door voor de 106e keer als eerste het zwart-witgeblokt te zien.
Mercedes maakte volgens Montoya een cruciale fout
Ondanks het sterke tempo van Hamilton in de Ferrari, die een heleboel upgrades had ontvangen, is Montoya van mening dat de renstal uit Brackley een cruciale fout heeft gemaakt in de wedstrijd van Russell. Hamilton kwam in ronde elf naar binnen voor een eerste bandenwissel, waarna Mercedes een ronde later direct reageerde door de polesitter ook naar binnen te halen. De Zilverpijlen hielden Russell echter wel op een tweestopstrategie. "Wat me echt verbaasde aan Mercedes is dat ze reageerden op de strategie van Lewis, maar wel vasthielden aan hun eigen plan", aldus Montoya. "Ik denk dus dat ze zichzelf in een heel lastige positie hebben gebracht, omdat ze aan het einde van de race meer dan dertig ronden op de laatste set banden moesten rijden", voegt de Colombiaan toe. Russell snapte overigens zelf ook weinig van de strategie.
Extra pijnlijke strategische misser door bandenslijtage
Volgens Montoya had het team veel langer moeten wachten met de eerste stop. "Als je voor een tweestopper gaat, stop je niet in ronde vijftien of iets dergelijks. Je had door moeten rijden tot ronde eenentwintig of tweeëntwintig. Dan wordt het een veel makkelijkere race. Als ze dat hadden gedaan, was het voor Lewis veel moeilijker geworden. Doordat iedereen vroeg stopte en die stints oprekte, openden ze juist de strategie voor Lewis", oordeelt de F1 TV-analist.
De hoge asfalttemperaturen in Spanje, die opliepen tot boven de vijftig graden Celsius, zorgden voor aanzienlijke bandenslijtage en maakten de vroege stop extra pijnlijk. Montoya wijst dan ook naar de wiskunde achter de bandendegradatie. "Ik denk dat Mercedes hem in een lastige positie heeft gebracht door hem zo vroeg naar binnen te halen. Hij was één van de eersten. Als je zulke hoge bandenslijtage hebt... Denk er maar eens over na: als je twee tienden per ronde aan slijtage hebt, en die van hem lag hoger, en je teamgenoot stopt vier ronden later, dan is dat acht tienden per ronde. Ja, in het begin trek je een klein gaatje, maar het maakt het gewoon zwaar", besluit Montoya.
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