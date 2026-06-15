George Russell heeft na de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië aangegeven dat miscommunicatie over de strategie hem mogelijk een beter resultaat heeft gekost. De Mercedes-coureur verkeerde gedurende de race in de veronderstelling dat hij drie pitstops zou maken, maar bleek uiteindelijk op een tweestop-strategie te staan. Door eerder de pitstops te maken, had hij niet de snelheid om Andrea Kimi Antonelli achter zich te houden, al werd Russell alsnog tweede door de late uitvalbeurt van zijn ploegmaat.

Russell begon de race in Spanje vanaf de pole position en voerde in de openingsfase het veld aan voor Lewis Hamilton, Antonelli en Lando Norris. De Ferrari-coureur stond in tegenstelling tot de Zilverpijlen en de McLarens op een agressieve driestopper en profiteerde bovendien optimaal van een virtual safety car voor de stilgevallen Fernando Alonso om zijn laatste bandenwissel met minimaal tijdverlies uit te voeren. Hierdoor nam Hamilton de leiding over en reed hij onbedreigd naar zijn eerste overwinning in dienst van de Italiaanse Scuderia.

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Verwarring over pitstops

Mercedes koos er zondag voor om Russell al in de dertiende ronde naar binnen te halen om de vroege stop van Hamilton te pareren. Achteraf zet de polesitter daar zijn vraagtekens bij. "In de eerste stint voelde ik me erg comfortabel op de mediumband", begon Russell bij Sky Sports F1. "Ik had het gevoel dat we echt heel vroeg stopten. Lewis koos voor een driestopper en ik denk dat wij aan onze eigen strategie hadden moeten vasthouden." De onduidelijkheid nam gedurende de race alleen maar toe. "Ik dacht dat we eigenlijk waren overgestapt naar een driestopper, totdat ze me vertelden dat we op een tweestopper bleven. Dat was nogal een uitdaging."

Hoewel de neutralisatie Hamilton hielp om de leiding te grijpen, is Russell realistisch over de krachtsverhoudingen. "Lewis had ons waarschijnlijk sowieso wel weer ingehaald, maar goed, zonder de virtual safety car was hij achter ons de baan op gekomen na zijn pitstop en wie weet wat er dan was gebeurd?"

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Strategie analyseren

Door de lange stints op de tweestopper kwam Russell in de slotfase zwaar onder druk te staan. Antonelli had zijn eerste stint juist verlengd, waardoor de jonge Italiaan op verser rubber de aanval kon inzetten en Russell in de remzone in de eerste bocht wist te passeren. Vlak daarna viel hij echter uit door een elektrische storing, waardoor Russell de tweede plaats weer in de schoot geworpen kreeg. "Ik had het gewoon zwaar tegen het einde van de stints", verklaart hij over zijn gebrek aan tempo. "We moeten gaan analyseren hoe dat kwam. Om eerlijk te zijn denk ik dat de driestopper waarschijnlijk iets beter bij mijn rijstijl had gepast, omdat ik aan het einde van de stints zoveel moeite had."

Ondanks de strategische frustraties kijkt de Brit toch met een redelijk gevoel terug op het weekend. Na een uitvalbeurt in Canada en een twaalfde plaats in Monaco na de drive-through penalty had hij de punten hard nodig. "Dus ik neem de positieve punten maar mee: het was een foutloze vrijdag, een foutloze zaterdag en ik ga weg met achttien punten. Dat zijn er achttien meer dan ik in de afgelopen twee races heb gescoord."

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