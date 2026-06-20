De FIA heeft bevestigd dat de Red Bull Ring tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk van volgende week wordt uitgerust met vier zogeheten Straight Mode-zones. Het 4,326 kilometer lange circuit in Spielberg is daarmee de vierde baan op de kalender van het seizoen 2026 die deze specifieke configuratie krijgt toegewezen. Het is een aanpassing ten opzichte van de drie DRS-zones van vorig jaar.

De vier secties waar de coureurs hun actieve aerodynamica mogen inzetten, bevinden zich op de belangrijkste rechte stukken van de Oostenrijkse omloop. De eerste zone bevindt zich op het start-finishgedeelte, gevolgd door de lange bergopwaartse run van de eerste bocht naar bocht drie, ook wel bekend als Remus. De derde sectie ligt tussen bocht drie en bocht vier richting Schlossgold, terwijl de laatste mogelijkheid zich aandient op het kortere rechte stuk tussen bocht acht en bocht negen. Eerder dit seizoen werden er ook vier Straight Mode-zones gehanteerd op het Shanghai International Circuit in China, het Circuit Gilles Villeneuve in Canada en het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje.

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Nieuw systeem biedt coureurs meer vrijheid dan DRS

Binnen de technische reglementen staat de Straight Mode ook wel bekend als de X-mode. Zodra een coureur deze modus handmatig activeert, worden zowel de voor- als achtervleugel in een vlakkere stand gezet om de luchtweerstand te minimaliseren en hogere topsnelheden te bereiken. In tegenstelling tot het oude DRS-systeem mag deze functie in elke ronde gebruikt worden, ongeacht of een deelnemer binnen een seconde van een voorligger rijdt. Pas bij het remmen of insturen klappen de vleugels automatisch terug naar de maximale downforce-stand, de zogenaamde Z-mode.

Er is ook nog de Overtake Mode, waarvan de detectie net voor de laatste bocht ligt en de activatie net na de laatste bocht. Als een coureur binnen een seconde van zijn voorganger ligt, krijgt hij meer kilowatt aan elektrisch vermogen om over de ronde te gebruiken.

Het raceweekend in de streek Stiermarken, dat het achtste Grand Prix-weekend van het seizoen 2026 vormt, kent de traditionele opzet zonder sprintrace. De eerste vrije training begint op vrijdag 26 juni om 13:30 uur, waarbij Jak Crawford het stoeltje van Lance Stroll overneemt bij Aston Martin. Kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli reist met een voorsprong van 41 punten op Lewis Hamilton af naar Oostenrijk. Red Bull Racing hoopt op de eigen Red Bull Ring de aansluiting met Mercedes en Ferrari te herstellen door belangrijke upgrades te introduceren die het gewicht van de RB22 moeten verlagen.

De Formule 1 heeft de officiële track map gedeeld voor de Grand Prix van Oostenrijk. Er zijn maar liefst vier Straight Mode-zones op de Red Bull Ring.#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/QQ287wHY4g — GPFans NL (@GPFansNL) June 20, 2026

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