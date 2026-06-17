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Verstappen, Racing Bulls, socials

Saward: 'Red Bull overweegt Verstappen aandelen Racing Bulls te geven'

Verstappen, Racing Bulls, socials — Foto: © IMAGO

Saward: 'Red Bull overweegt Verstappen aandelen Racing Bulls te geven'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens de doorgaans betrouwbare Formule 1-journalist Joe Saward is het moederbedrijf van Red Bull Racing nog altijd op zoek naar de beste manier om Max Verstappen langer aan zich te binden. Daarbij wordt ook overwogen om de viervoudig kampioen mogelijk zeggenschap te geven over zusterteam Racing Bulls.

Red Bull zou met die stap twee vliegen in één klap kunnen slaan. Zo is het geen geheim dat McLaren-CEO Zak Brown al enkele jaren klaagt over Red Bull, dat in de Formule 1 beschikt over twee teams. In zijn ogen is het stemmen over reglementswijzigingen ook vaak een probleem met zusterteams, die geregeld tegen hun eigen belang stemmen om het topteam te helpen. Mocht Verstappen daadwerkelijk een aandeel in de Racing Bulls krijgen, dan gaat die vlieger dus ook niet meer op.

Red Bull zoekt creatieve oplossingen

Toch gaat het volgens Saward in The Business of Motorsport niet zozeer om de klachten van Brown, maar eerder om een stap vanuit Red Bull om Verstappen langer aan zich te binden. De Nederlander beschikt namelijk al over een eigen GT3-team en een aandeel in Racing Bulls zou in dat plaatje passen. De creatieve oplossing zou ertoe kunnen leiden dat Verstappen langer aan het team verbonden blijft, al schat Saward zelf de kans dat dit lukt niet heel hoog in.

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