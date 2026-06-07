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George Russell, Mercedes, Japan, 2026

Russell krijgt drive through penalty en ziet punten in rook opgaan in Monaco

George Russell, Mercedes, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO
12 reacties

Russell krijgt drive through penalty en ziet punten in rook opgaan in Monaco

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell beleeft natuurlijk al een seizoen om compleet te vergeten en in Monaco moet de gifbeker nog verder leeg voor de man die voorafgaand aan dit jaar bestempeld werd als grote topfavoriet voor de wereldtitel. Met Kimi Antonelli die afstevent op de overwinning, krijgt hij nog even een flinke straf aan de broek.

Het is natuurlijk al sowieso een weekend met grote pech voor de Britse coureur en in Europa gaan we gewoon vrolijk verder bij de Brit. Hij zat eerst al lange tijd vast achter Isack Hadjar, die hij eindelijk wist te passeren met een goede undercut. Even later kreeg hij echter een straf van vijf seconden aan de broek wegens het te hard rijden in de pitstraat, zoals een groot deel van de andere coureurs. Bij de eerste safety car-situatie na de straf van Lance Stroll twijfelde het team van Mercedes echter wat men moest doen met het inlossen van de straf tijdens de pitstop. Dat komt de Brit nu gigantisch duur te staan: hij heeft een flinke straf aan zijn broek gekregen in de vorm van een drive through penalty, die hij dus nog in moet lossen als de race weer van start gaat.

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