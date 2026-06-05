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Lando Norris, McLaren, Canada, 2026

Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris

Lando Norris, McLaren, Canada, 2026 — Foto: © IMAGO

Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

McLaren is stevig op de bon gegaan na de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco. Ze werden namelijk betrapt op een technische overtreding bij Lando Norris. De stewards hebben in een statement van de FIA meer uitleg gegeven.

Ferrari was oppermachtig op de vrijdag in de straten van Monte Carlo. Ze werden in beide sessies eerste en tweede. Waar thuisheld Charles Leclerc de snelste tijd klokte in VT1, deed Lewis Hamilton dat vervolgens in VT2. Max Verstappen kon eveneens tevreden zijn, nadat hij tweemaal derde werd en het gat naar de twee mannen van de Scuderia aanzienlijk zag krimpen. Mercedes was vooral gefrustreerd dat ze niet alleen de Ferrari's voor hun neus hebben, maar ook Verstappen.

Stukje tape kost McLaren tienduizenden euro's

Ondertussen lukte het McLaren totaal niet om de snelheid te vinden. Lando Norris werd in de eerste training zesde op maar liefst 1.3 seconden achterstand, met Oscar Piastri daar nog eens twee tienden achter. De Australiër werd zevende in de tweede training op een seconde achterstand van de Ferrari's en Verstappen, terwijl Norris geen competitieve tijd kon neerzetten. De regerend wereldkampioen moest zelfs zijn McLaren aan de kant zetten vanwege problemen.

Naast de problemen met de auto zelf, moet het team uit Woking ook nog eens een flinke boete betalen aan de FIA. Het zogeheten clutch disengagement system (CDS) werkte niet, waardoor marshals niet veilig en snel de wagen achter de vangrails konden verplaatsen. Dat levert een boete op van maar liefst €30.000, waarvan €10.000 voorwaardelijk.

Uit het statement van de stewards blijkt dat McLaren een stukje tape over de CDS-knop had geplakt: "Het team gaf toe dat het, om aerodynamische redenen, transparante tape over de knop had geplakt die ingedrukt moet worden om het CDS-systeem te activeren. Dit, volgens de vertegenwoordigers van de FIA ​​en toegegeven door het team, ondermijnde volledig het doel van het CDS-systeem, dat ontworpen is om snel te worden geactiveerd door een marshal met beschermende handschoenen. Het team erkende dat het niet mogelijk was om de tape te verwijderen en de knop met de hand in te drukken zonder gereedschap."

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