Max Verstappen kijkt met een tevreden gevoel terug op de eerste twee vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Monaco. De viervoudig wereldkampioen kende een uitdagende start van het huidige seizoen 2026, maar voelde zich op de vrijdag in de straten van Monte Carlo direct comfortabel in zijn wagen. Dat laat de coureur van Red Bull Racing weten na afloop van de eerste baansessies in het prinsdom.

Tijdens de eerste training op het iconische stratencircuit noteerde de Limburger de derde tijd met een 1:14.491, waarmee hij ruim een halve seconde toegaf op de Ferrari van Charles Leclerc. Later op de vrijdag wist Verstappen zijn rondetijd aanzienlijk aan te scherpen naar een 1:13.194 tijdens de tweede oefensessie. Daarmee eindigde hij opnieuw als derde in de tijdenlijst, maar verkleinde hij het gat naar de snelste man op de baan, Lewis Hamilton, tot iets meer dan anderhalve tiende.

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Finetunen voor de kwalificatie

De resultaten tijdens de openingsdag stemmen de Red Bull-coureur hoopvol voor het verdere verloop van het raceweekend. "Het was een vrij positieve dag om eerlijk te zijn", blikt hij via Verstappen.com terug op zijn verrichtingen op de vrijdag. "Ik voelde me erg goed in de auto, vooral tijdens de tweede training boekten we een goede vooruitgang." Verstappen benadrukt dat het team de afstelling van de RB22 nog verder moet optimaliseren om daadwerkelijk voor de voorste startrijen te kunnen vechten.

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"Nu is het vooral zaak om een beetje te finetunen. Hopelijk kunnen we er dan zo dicht mogelijk bij zitten", legt hij uit over de koers richting de zaterdag. "Ik ben erg blij met de auto, maar je bent altijd op zoek naar meer. We zullen zien wat we morgen kunnen", besluit Verstappen strijdvaardig.

Een sterk resultaat in Monaco is meer dan welkom voor het team uit Milton Keynes. Red Bull Racing staat momenteel op een ongebruikelijke vierde plek in het constructeurskampioenschap, terwijl Verstappen zelf de zevende plek in de WK-stand bezet met een totaal van 43 punten. Tijdens de voorgaande Grand Prix in Canada wist hij wel voor het eerst dit seizoen het podium te beklimmen door als derde over de streep te komen.

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