close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix

Verstappen looft balans na vrije trainingen in Monaco: "Ben erg blij met de auto"

Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO

Verstappen looft balans na vrije trainingen in Monaco: "Ben erg blij met de auto"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen kijkt met een tevreden gevoel terug op de eerste twee vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Monaco. De viervoudig wereldkampioen kende een uitdagende start van het huidige seizoen 2026, maar voelde zich op de vrijdag in de straten van Monte Carlo direct comfortabel in zijn wagen. Dat laat de coureur van Red Bull Racing weten na afloop van de eerste baansessies in het prinsdom.

Tijdens de eerste training op het iconische stratencircuit noteerde de Limburger de derde tijd met een 1:14.491, waarmee hij ruim een halve seconde toegaf op de Ferrari van Charles Leclerc. Later op de vrijdag wist Verstappen zijn rondetijd aanzienlijk aan te scherpen naar een 1:13.194 tijdens de tweede oefensessie. Daarmee eindigde hij opnieuw als derde in de tijdenlijst, maar verkleinde hij het gat naar de snelste man op de baan, Lewis Hamilton, tot iets meer dan anderhalve tiende.

Finetunen voor de kwalificatie

De resultaten tijdens de openingsdag stemmen de Red Bull-coureur hoopvol voor het verdere verloop van het raceweekend. "Het was een vrij positieve dag om eerlijk te zijn", blikt hij via Verstappen.com terug op zijn verrichtingen op de vrijdag. "Ik voelde me erg goed in de auto, vooral tijdens de tweede training boekten we een goede vooruitgang." Verstappen benadrukt dat het team de afstelling van de RB22 nog verder moet optimaliseren om daadwerkelijk voor de voorste startrijen te kunnen vechten.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

"Nu is het vooral zaak om een beetje te finetunen. Hopelijk kunnen we er dan zo dicht mogelijk bij zitten", legt hij uit over de koers richting de zaterdag. "Ik ben erg blij met de auto, maar je bent altijd op zoek naar meer. We zullen zien wat we morgen kunnen", besluit Verstappen strijdvaardig.

Een sterk resultaat in Monaco is meer dan welkom voor het team uit Milton Keynes. Red Bull Racing staat momenteel op een ongebruikelijke vierde plek in het constructeurskampioenschap, terwijl Verstappen zelf de zevende plek in de WK-stand bezet met een totaal van 43 punten. Tijdens de voorgaande Grand Prix in Canada wist hij wel voor het eerst dit seizoen het podium te beklimmen door als derde over de streep te komen.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Monaco Circuit de Monaco

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell verrast door Verstappen in Monaco: "Uitdagender dan we hadden gehoopt"

Russell verrast door Verstappen in Monaco: "Uitdagender dan we hadden gehoopt"

  • 1 uur geleden
LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Monaco: Verstappen derde achter Ferrari's, rode vlag voor Pérez Live

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Monaco: Verstappen derde achter Ferrari's, rode vlag voor Pérez

  • Vandaag 16:56
Thuisheld Leclerc snelste in eerste vrije training voor GP Monaco, Hadjar en Alonso crashen

Thuisheld Leclerc snelste in eerste vrije training voor GP Monaco, Hadjar en Alonso crashen

  • Vandaag 14:32
  • 1
Ferrari domineert vrijdag in Monaco, Verstappen wijst nieuw Red Bull-contract voor nu af | GPFans Recap Recap

Ferrari domineert vrijdag in Monaco, Verstappen wijst nieuw Red Bull-contract voor nu af | GPFans Recap

  • 10 minuten geleden
FIA buigt zich over te laat komen Norris en Leclerc en deelt geldstraf uit

FIA buigt zich over te laat komen Norris en Leclerc en deelt geldstraf uit

  • Vandaag 12:56
  • 6
Wolff ziet het met eigen ogen en deelt gefrustreerd conclusie: "Ferrari in een klasse apart"

Wolff ziet het met eigen ogen en deelt gefrustreerd conclusie: "Ferrari in een klasse apart"

  • 3 uur geleden

Grand Prix Monaco

20:31
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
20:07
Russell verrast door Verstappen in Monaco: "Uitdagender dan we hadden gehoopt"
19:26
Verstappen looft balans na vrije trainingen in Monaco: "Ben erg blij met de auto"
19:10
McLaren hangt mogelijk straf boven het hoofd na defect bij Norris in Monaco

Net binnen

21:42
Recap
Ferrari domineert vrijdag in Monaco, Verstappen wijst nieuw Red Bull-contract voor nu af | GPFans Recap
21:03
Briatore onthult waarom Wolff afhaakte bij bod op Alpine-aandelen
20:31
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
20:07
Russell verrast door Verstappen in Monaco: "Uitdagender dan we hadden gehoopt"
19:51
Newey terug in de Formule 1-paddock en neemt kijkje bij Red Bull Racing
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris enorme boete in monaco

Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris

1 uur geleden
Verstappen looft balans na vrije trainingen in Monaco: "Ben erg blij met de auto" max positief over rb22

Verstappen looft balans na vrije trainingen in Monaco: "Ben erg blij met de auto"

2 uur geleden
FIA sluit onderzoeken af en velt oordeel over Russell, Leclerc en Lindblad VT1 Monaco

FIA sluit onderzoeken af en velt oordeel over Russell, Leclerc en Lindblad

Vandaag 16:40
Thuisheld Leclerc snelste in eerste vrije training voor GP Monaco, Hadjar en Alonso crashen Samenvatting VT1

Thuisheld Leclerc snelste in eerste vrije training voor GP Monaco, Hadjar en Alonso crashen

Vandaag 14:32 1
Ontdek het op Google Play
x