Martin Brundle heeft zich kritisch uitgelaten over de huidige Formule 1-reglementen, waar de Britse verslaggever eerder nog Max Verstappen toe beet dat hij op moest houden met zeuren, of moest vertrekken.

De nieuwe reglementen in de Formule 1 zijn al sinds de testweken in Bahrein onderwerp van gesprek. Waar veel rijders zich er inmiddels bij hebben neergelegd dat dit in ieder geval voor nu is waar ze het mee moeten doen, werken de tekortkomingen van dit concept in Silverstone en Spa duidelijker dan ooit. Door de layouts van deze banen, met veel snelle bochten en rechte stukken, was het voor de coureurs vrijwel onmogelijk om de batterij voldoende op te laden in de remzones.

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Brundle kritisch op nieuwe F1-reglementen

Een aantal iconische bochten op deze twee circuits bleken met deze auto's bijna geen bochten meer te zijn. In plaats daarvan reden ze er kinderlijk eenvoudig 'vol gas' doorheen. En dat doet pijn in het racehart van Brundle: "Eerlijk gezegd denk ik dat ze er allemaal mee worstelen om het echt volledig te begrijpen", vertelt hij namens Sky Sports. "Ik heb een traan in mijn oog, want we zijn alle fantastische bochten op Silverstone kwijtgeraakt en hier in Spa is de situatie hetzelfde. Deze nieuwe reglementen doen ons pijn op de snelle circuits. We proberen er voor 2027 en 2028 wat aan te doen, maar we moeten zo snel mogelijk van dit concept in 2030 af. Dat gezegd hebbende, hier moeten we het mee doen."

Brundle over kritiek Verstappen

De uitspraken van Brundle zijn begrijpelijk, maar ook opvallend. Nog niet zo lang geleden sprak hij zich namelijk fel uit over de mate waarin Verstappen kritiek uitte op deze reglementen. De viervoudig wereldkampioen waarschuwde voor de start van het seizoen al voor de effecten van deze reglementen. Brundle zei destijds: "Het wordt een beetje saai nu, wat Max allemaal zegt over de reglementen. Stop met het erover te hebben, of vertrek gewoon." De tegenstrijdigheid in zijn opmerkingen is de Brit online op veel boze reacties komen te staan.

Verstappen zelf wilde zich in Spa niet te kritisch uitlaten over de nieuwe regelgeving: "Als ik negatief blijf, word ik straks neergeschoten", klonk het tegenover onder andere GPFans.

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