De eerste haarscheurtjes in de doorgaans hechte samenwerking tussen Mercedes en George Russell zijn dit weekend duidelijk zichtbaar geworden. De Engelsman klaagt opnieuw over zijn W17, dezelfde wagen waarmee teamgenoot Kimi Antonelli in Spa wist te winnen. Wat is er aan de hand met Russell? En waarom is ook Toto Wolff kritisch op de Engelsman? In deze GPFans Special duiken we erin!

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