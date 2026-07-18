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Picture of Russell from chest up in Mercedes black race suit and turquoise cap with circular inset image of Wolff looking concerned in Mercedes black coat and red circular outline

Wolff tast in het duister na P4 Russell: 'Hij verliest veel tijd'

Picture of Russell from chest up in Mercedes black race suit and turquoise cap with circular inset image of Wolff looking concerned in Mercedes black coat and red circular outline — Foto: © IMAGO x GPFANS
1 reactie

Wolff tast in het duister na P4 Russell: 'Hij verliest veel tijd'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens teambaas Toto Wolff maakt Mercedes zich zorgen over de prestaties van George Russell tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België. De Oostenrijker stelt dat de wagen onverklaarbaar veel tijd verliest op de rechte stukken en dat het team de oorzaak daarvan nog altijd niet heeft gevonden, zo laat de CEO van de Duitse renstal weten in gesprek met Sky Sports F1.

Waar teamgenoot Kimi Antonelli op Spa-Francorchamps naar pole position reed met een tijd van 1:44.361, moest Russell genoegen nemen met de vierde plaats. De nummer twee in het wereldkampioenschap kwam ruim een halve seconde tekort op de jonge Italiaan. Hoewel Mercedes momenteel stevig aan de leiding gaat in het constructeurskampioenschap met 333 punten, zorgt het grote verschil tussen de twee coureurs wel voor vraagtekens binnen de teamleiding.

Mysterieus tijdverlies

Wolff geeft aan dat de data nog geen duidelijk antwoord geeft op het probleem. "We moeten begrijpen wat er met George zijn auto aan de hand is", aldus de teambaas. "We verliezen wat tijd in de bochten, maar op de rechte stukken zijn er ook serieuze verliezen."Tijdens de kwalificatie verloor de Brit ongeveer vier tienden op de rechte stukken ten opzichte van Antonelli. Uit technische analyses blijkt dat Russell zeventig meter eerder van het gas gaat om de batterij te sparen, wat een groot deel van het snelheidsverschil verklaart.

Hoewel het verlies op zaterdag al kleiner was dan de acht tienden die Mercedes op vrijdag moest toegeven, blijft het team zoeken naar de oorzaak. "We proberen de reden te vinden, maar tot nu toe hebben we niets kunnen vaststellen", vervolgt de mede-eigenaar van Mercedes. Met de race over 44 ronden in het vooruitzicht, die zondag om 15.00 uur van start gaat, is de opdracht voor Mercedes duidelijk. "Ons hoofddoel zal zijn om twee auto's te hebben die vooraan kunnen strijden", besluit Wolff.

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