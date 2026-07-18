Max Verstappen erkent dat het zware reisschema van de Formule 1 zijn tol begint te eisen als het gaat om zijn gezinsleven. De coureur van Red Bull Racing moet belangrijke momenten met zijn dochtertje Lily missen wanneer hij voor de koningsklasse in het buitenland verblijft, ook nu tijdens de Grand Prix van België op het Circuit de Spa-Francorchamps.

Het huidige seizoen verloopt op sportief vlak moeizaam voor in Monaco woonachtige Limburger, die momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap bezet. Terwijl hij worstelt met de betrouwbaarheid van de RB22 en onlangs nog uitviel tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone door de haperende Macarena-vleugel, weegt ook de overvolle kalender van 24 races steeds zwaarder. Het schema van 2026 kromp naar 22 Grand Prix-weekenden vanwege de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië, maar de bedoeling is dat er vanaf volgend jaar gewoon weer 24 evenementen zijn.

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Confronterende beelden

Ondanks de fysieke afstand probeert Verstappen zo veel mogelijk in contact te blijven met het thuisfront in Monaco. "Gelukkig kan je natuurlijk wel facetimen, maar je krijgt soms video's... Ik heb nu mijn eigen kamer waar mijn bekers, helmen en mijn simulator staan", vertelt hij bij Play Sports over zijn privédomein. Omdat Lily inmiddels kan lopen, levert dat soms pijnlijke momenten op voor de afwezige vader. "Zij weet nu al dat dat mijn kamer is. Elke keer als zij daar nu naartoe gaat, want ze kan nu lopen, doet ze die deur open en dan is het van: 'Papa, papa?'. Maar ja, die is er natuurlijk niet en dan krijg ik die video doorgestuurd. Dan denk je wel van: 'Shit'."

Wanneer hem gevraagd wordt of zulke momenten zijn hart een klein beetje doet breken, is de Verstappen eerlijk over zijn emoties. "Dat is wat minder fijn om te zien, dus je probeert natuurlijk altijd zo snel mogelijk weer naar huis te gaan", besluit hij.

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