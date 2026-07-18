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Olav Mol over de impact van Barcelona 2016: 'Het was meteen chaos in Nederland'

Mol ziet herhaling Europese vormdip Antonelli: "De helft van zijn voorsprong kwijt"

Olav Mol over de impact van Barcelona 2016: 'Het was meteen chaos in Nederland' — Foto: © Ziggo Sport

Mol ziet herhaling Europese vormdip Antonelli: "De helft van zijn voorsprong kwijt"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Olav Mol vindt dat WK-leider Andrea Kimi Antonelli aanzienlijk meer moeite met de Europese races heeft dan met de wedstrijden buiten Europa. De analist stelt dat de Mercedes-coureur tijdens de huidige reeks Grands Prix op het Europese vasteland een flinke terugval kent.

Hoewel de jonge Italiaan momenteel met 179 punten nog altijd aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap, is zijn riante marge de afgelopen weken flink geslonken. Na zijn overwinning in Monaco bedroeg de voorsprong op zijn naaste belagers nog 66 punten. Inmiddels is teamgenoot George Russell genaderd tot op 25 punten achterstand, terwijl ook Ferrari-coureur Lewis Hamilton met 147 punten steeds dichterbij komt in de tussenstand.

Moeite in Europa

Sinds de Formule 1 is teruggekeerd in Europa, vallen de resultaten van de klassementsleider tegen. Tijdens de Grand Prix van Catalonië viel Antonelli uit en in Oostenrijk kwam hij niet verder dan een derde plaats. Een week later op Silverstone won hij weliswaar de sprintrace, maar eindigde hij in de hoofdrace slechts als vijftiende door technische problemen met zijn wielkap en een tijdstraf voor het overschrijden van de baanlimieten. Mol ziet hierin een duidelijk patroon. "Antonelli lijkt het in Europa moeilijker te vinden dan in de Verweggistan-landen", zo is de claim in Ziggo Sport Race Café.

Uitleg

Mol legt het uit: "Ik heb geen azijn gedronken vandaag, laat ik dat vooropstellen. Vorig jaar had hij in de Europese wedstrijden ook een dip. Dat begint er nu weer aan te komen. Feit is dat hij meer dan de helft van zijn voorsprong kwijt is binnen vier wedstrijden in Europa. Vorig jaar had hij het precies hetzelfde Om één of andere reden is het in Europa toch zo druk om hem heen dat hij het moeilijker vindt dan in die Verweggistan-landen waar hij alleen van circuit naar hotel gaat.'

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