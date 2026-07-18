LIVE | Kwalificatie GP België: Norris snelste voor Verstappen na eerste run in Q1
LIVE | Kwalificatie GP België: Norris snelste voor Verstappen na eerste run in Q1Maak ons je Google-favoriet
We zitten om 16:00 uur klaar voor de kwalificatie op het Circuit de Spa-Francorchamps. De F1 Grand Prix van België is de tiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 59e keer geracet op het bekende circuit in de Ardennen. De temperatuur is een aangename 20°C, en het zonnetje is lekker doorgebroken. Gaat Andrea Kimi Antonelli er met de pole position vandoor of kan Max Verstappen zorgen voor een verrassing? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van België
Afvallers Q1
Lando Norris sluit Q1 als snelste af met een 1:45.865 voor de Red Bulls. De drie coureurs waren de enigen om geen tweede run te doen deze sessie.
Alexander Albon komt zeven duizendsten tekort op Ollie Bearman en mag niet door naar Q2 samen met Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso en Lance Stroll.
Colapinto duwt Albon eruit
Franco Colapinto springt van P17 naar P13 en gaat op die manier door naar Q2. Alexander Albon wordt eruit geduwd en is daarmee geëlimineerd in Q1.
Ocon en Bottas verbeteren, maar niet genoeg
Esteban Ocon en Valtteri Bottas verbeteren allebei hun tijd, maar blijven steken in de gevarenzone van Q1. Zij zullen sowieso niet doorgaan.
Tijd voor de tweede run
Bijna iedereen is weer terug op de baan met nog drie minuten te gaan in Q1. Franco Colapinto, Esteban Ocon, de Cadillacs en de Aston Martins staan in de gevarenzone.
Stand na eerste run in Q1
- Norris - 1:45.865
- Verstapen - +0.065
- Hadjar - +0.197
- Lindblad - +0.326
- Antonelli - +0.439
- Leclerc
- Russell
- Piastri
- Lawson
- Hamilton
- Bortoleto
- Sainz
- Gasly
- Bearman
- Hülkenberg
- Albon
- Colapinto
- Ocon
- Pérez
- Bottas
- Alonso
- Stroll
Norris bovenaan de tijdenlijst
En daar is Lando Norris dan met een 1:45.865, goed genoeg voor de eerste positie. Hij gaat 0.065 seconden rapper dan Max Verstappen in de eerste run van Q1.
Red Bull één-twee
Isack Hadjar is slechts 0.132 seconden langzamer dan Max Verstappen en maakt er momenteel een één-twee van Red Bull Racing van. Maar Lando Norris komt eraan met een paarse tweede sector...
Verstappen sneller dan Antonelli
Mercedes worstelt in de eerste run van Q1. Max Verstappen staat momenteel bovenaan met een 1:45.930, vier tienden voor Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Arvid Lindblad schuift op naar de tweede plaats op een kwart van een seconde afstand van Verstappen.
Eerste rondetijden komen door
Sergio Pérez opent de kwalificatie met een 1:49.307, zeven tienden onder Cadillac-ploegmaat Valtteri Bottas. Lance Stroll heeft zijn ronde afgehaakt. De rest van het veld komt door met paarse sectoren en dus kunnen we nog veel snellere rondetijden verwachten.
Rustig op de baan
Na de eerste drie minuten zien we alleen de Cadillacs en Lance Stroll in actie. De rest van het veld druppelt zo dadelijk pas naar buiten.
Licht op groen
Het is precies 16:00 uur en dus gaat Q1 nu van start.
Kwalificatieformat
Zoals altijd bestaat de kwalificatie uit Q1 van 18 minuten, Q2 van 15 minuten en Q3 van 13 minuten. Na Q1 vallen de zes langzaamste coureurs af evenals na Q2. De top tien zal vechten om de pole position in Q3.
Meeste pole positions op Spa-Francorchamps
Lewis Hamilton heeft maar liefst zes pole positions verdiend op het Circuit de Spa-Francorchamps. De laatste keer dat hij in België het snelst was in de kwalificatie, was in 2020. Juan Manuel Fangio en Ayrton Senna staan op vier pole positions in Francorchamps, met Mika Häkkinen, Graham Hill, Charles Leclerc en Alain Prost op drie.
Onderzoek naar Verstappen en Sainz
Carlos Sainz en Max Verstappen werden op het matje geroepen door de stewards. De Williams-coureur had mogelijk het dubbel geel voor de crash van Lewis Hamilton genegeerd en de Red Bull van Verstappen was erbij betrokken, omdat de Madrileen daar bijna tegenop geknald was. Uiteindelijk is er echter geen straf uitgedeeld.
Race tegen de klok
Het is nu een race tegen de klok voor Ferrari om de SF-26 op tijd gerepareerd te hebben. Het zou een enorme klap voor de titelkansen van Lewis Hamilton zijn, als hij geen tijd weet neer te zetten in de kwalificatie. Lees er hier meer over.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | Derde vrije training GP België: Antonelli snelste, Verstappen komt dichtbij in slotfase
- 3 uur geleden
Verstappen foetert over Sainz na "zeer gevaarlijk" moment: "Crasht bijna achterop me!"
- 1 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden
Waarom Verstappen en een vijftienjarig talent samen gaan werken
Hadjar legt uit waarom Verstappen twee keer crashte met probleemvleugel, maar hij niet
Net binnen
LIVE | Kwalificatie GP België: Norris snelste voor Verstappen na eerste run in Q1
- 21 minuten geleden
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
- 30 minuten geleden
Grote zorgen bij Hamilton: 'Ferrari krijgt SF-26 mogelijk niet op tijd klaar voor kwalificatie'
- 58 minuten geleden
FIA trekt conclusie na onderzoek naar incident Verstappen onder dubbel geel
- 1 uur geleden
Mekies lacht na vraag in fanzone België: 'Welke vrije tijd? Heb je de race niet gezien?'
- 1 uur geleden
Mol ziet herhaling Europese vormdip Antonelli: "De helft van zijn voorsprong kwijt"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- Gisteren 10:41