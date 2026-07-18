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Norris during FP1 at Spa-Francorchamps

LIVE | Kwalificatie GP België: Norris snelste voor Verstappen na eerste run in Q1

Norris during FP1 at Spa-Francorchamps — Foto: © IMAGO

LIVE | Kwalificatie GP België: Norris snelste voor Verstappen na eerste run in Q1

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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We zitten om 16:00 uur klaar voor de kwalificatie op het Circuit de Spa-Francorchamps. De F1 Grand Prix van België is de tiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 59e keer geracet op het bekende circuit in de Ardennen. De temperatuur is een aangename 20°C, en het zonnetje is lekker doorgebroken. Gaat Andrea Kimi Antonelli er met de pole position vandoor of kan Max Verstappen zorgen voor een verrassing? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van België

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Nu

16:19

Afvallers Q1

Lando Norris sluit Q1 als snelste af met een 1:45.865 voor de Red Bulls. De drie coureurs waren de enigen om geen tweede run te doen deze sessie.

Alexander Albon komt zeven duizendsten tekort op Ollie Bearman en mag niet door naar Q2 samen met Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso en Lance Stroll.

1m geleden

16:18

Colapinto duwt Albon eruit

Franco Colapinto springt van P17 naar P13 en gaat op die manier door naar Q2. Alexander Albon wordt eruit geduwd en is daarmee geëlimineerd in Q1.

2m geleden

16:18

Ocon en Bottas verbeteren, maar niet genoeg

Esteban Ocon en Valtteri Bottas verbeteren allebei hun tijd, maar blijven steken in de gevarenzone van Q1. Zij zullen sowieso niet doorgaan.

4m geleden

16:15

Tijd voor de tweede run

Bijna iedereen is weer terug op de baan met nog drie minuten te gaan in Q1. Franco Colapinto, Esteban Ocon, de Cadillacs en de Aston Martins staan in de gevarenzone.

8m geleden

16:11

Stand na eerste run in Q1

  1. Norris - 1:45.865
  2. Verstapen - +0.065
  3. Hadjar - +0.197
  4. Lindblad - +0.326
  5. Antonelli - +0.439
  6. Leclerc
  7. Russell
  8. Piastri
  9. Lawson
  10. Hamilton
  11. Bortoleto
  12. Sainz
  13. Gasly
  14. Bearman
  15. Hülkenberg
  16. Albon
  17. Colapinto
  18. Ocon
  19. Pérez
  20. Bottas
  21. Alonso
  22. Stroll

10m geleden

16:10

Norris bovenaan de tijdenlijst

En daar is Lando Norris dan met een 1:45.865, goed genoeg voor de eerste positie. Hij gaat 0.065 seconden rapper dan Max Verstappen in de eerste run van Q1.

10m geleden

16:09

Red Bull één-twee

Isack Hadjar is slechts 0.132 seconden langzamer dan Max Verstappen en maakt er momenteel een één-twee van Red Bull Racing van. Maar Lando Norris komt eraan met een paarse tweede sector...

11m geleden

16:08

Verstappen sneller dan Antonelli

Mercedes worstelt in de eerste run van Q1. Max Verstappen staat momenteel bovenaan met een 1:45.930, vier tienden voor Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Arvid Lindblad schuift op naar de tweede plaats op een kwart van een seconde afstand van Verstappen.

13m geleden

16:07

Eerste rondetijden komen door

Sergio Pérez opent de kwalificatie met een 1:49.307, zeven tienden onder Cadillac-ploegmaat Valtteri Bottas. Lance Stroll heeft zijn ronde afgehaakt. De rest van het veld komt door met paarse sectoren en dus kunnen we nog veel snellere rondetijden verwachten.

16m geleden

16:03

Rustig op de baan

Na de eerste drie minuten zien we alleen de Cadillacs en Lance Stroll in actie. De rest van het veld druppelt zo dadelijk pas naar buiten.

19m geleden

16:00

Licht op groen

Het is precies 16:00 uur en dus gaat Q1 nu van start.

22m geleden

15:57

Kwalificatieformat

Zoals altijd bestaat de kwalificatie uit Q1 van 18 minuten, Q2 van 15 minuten en Q3 van 13 minuten. Na Q1 vallen de zes langzaamste coureurs af evenals na Q2. De top tien zal vechten om de pole position in Q3.

28m geleden

15:52

Meeste pole positions op Spa-Francorchamps

Lewis Hamilton heeft maar liefst zes pole positions verdiend op het Circuit de Spa-Francorchamps. De laatste keer dat hij in België het snelst was in de kwalificatie, was in 2020. Juan Manuel Fangio en Ayrton Senna staan op vier pole positions in Francorchamps, met Mika Häkkinen, Graham Hill, Charles Leclerc en Alain Prost op drie.

38m geleden

15:42

Onderzoek naar Verstappen en Sainz

Carlos Sainz en Max Verstappen werden op het matje geroepen door de stewards. De Williams-coureur had mogelijk het dubbel geel voor de crash van Lewis Hamilton genegeerd en de Red Bull van Verstappen was erbij betrokken, omdat de Madrileen daar bijna tegenop geknald was. Uiteindelijk is er echter geen straf uitgedeeld.

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39m geleden

15:40

Race tegen de klok

Het is nu een race tegen de klok voor Ferrari om de SF-26 op tijd gerepareerd te hebben. Het zou een enorme klap voor de titelkansen van Lewis Hamilton zijn, als hij geen tijd weet neer te zetten in de kwalificatie. Lees er hier meer over.

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Voor het team van Ferrari is het een race tegen de klok geworden om de beschadigde SF-26 van Lewis Hamilton op tijd gereed te krijgen. Craig Slater van...

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