Carlos Sainz en Max Verstappen moesten zich melden bij de stewards na afloop van de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van België. De Williams-coureur werd op het matje geroepen, omdat hij mogelijk dubbele gele vlaggen had genegeerd. Hij crashte daarbij bijna achterop de Red Bull van de viervoudig wereldkampioen. De FIA heeft haar oordeel geveld over het incident.

Andrea Kimi Antonelli was het snelst in de laatste oefensessie voor de kwalificatie op het Circuit de Spa-Francorchamps. Met een tijd van 1:45.990 plaatste hij zich voor Lando Norris, Verstappen, Mercedes-teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton. De Ferrari van de laatstgenoemde kon niet terugkeren naar de pits. De Brit was namelijk gecrasht in de Pif-Paf en was tot stilstand gekomen met flinke schade aan de rechterachterkant.

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FIA doet onderzoek

Er hingen dubbele gele vlaggen vanaf de exit van Pouhon tot en met Courbe Paul Frère vanwege de crash van Hamilton. Aangezien de derde vrije training toch ten einde was gekomen met de zwart-witgeblokte vlag, reed Verstappen langzaam door de sector waar het dubbel geel hing. Sainz kwam met wat meer snelheid aan en "crashte bijna achterop" Verstappen, zo klonk het via de boardradio van de Limburger.

Sainz werd onderzocht voor het mogelijk negeren van de dubbele gele vlaggen, wat een overtreding is van Artikel 2.5.5.b van Bijlage H van de International Sporting Code evenals Artikel 1.8.4.b van het sportief reglement. De stewards zijn tot de conclusie gekomen dat Verstappen en Sainz allebei op tijd remden voor de dubbele gele vlaggen, alleen de Red Bull ging wat eerder en wat harder in de ankers, waardoor de Williams naar rechts moest met blokkerende banden om Verstappen te ontwijken. Hoe dan ook, Sainz had vóór de sector waar dubbel geel hing, genoeg vaart geminderd en krijgt daarom geen straf.

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