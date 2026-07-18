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Laurent Mekies, Red Bull, Bahrain, 2026

Mekies lacht na vraag in fanzone België: 'Welke vrije tijd? Heb je de race niet gezien?'

Laurent Mekies, Red Bull, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Mekies lacht na vraag in fanzone België: 'Welke vrije tijd? Heb je de race niet gezien?'

Redactie
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Voor Laurent Mekies stond de vrije week na de race in Silverstone vooral in het teken van het onderzoeken van de defecte Macarena-vleugel van Max Verstappen. De Nederlander viel daardoor namelijk voor de tweede keer uit en was na afloop witheet. De teambaas onthult in de fanzone in België dat er in zijn vrije week dan ook weinig vrije tijd was.

De innovatieve Macarena-vleugel werd dit seizoen voor het eerst gespot bij Ferrari, dat het onderdeel al tijdens de testdagen in Bahrein onthulde. Ook Red Bull werkte aan een eigen versie, die uiteindelijk tijdens het raceweekend in Miami debuteerde. Toch bleken er nog problemen met het onderdeel te zijn, waardoor de vleugel voor het weekend in België thuis werd gelaten. Technisch directeur Pierre Waché liet bij The Race weten dat de vleugel komend weekend in Boedapest waarschijnlijk weer zal terugkeren op de RB22.

Teambaas Red Bull wilde onderste steen boven krijgen

De frustratie na het weekend in Silverstone was duidelijk merkbaar bij Verstappen. Het was voor de leiding van het team dan ook zaak om te achterhalen waardoor de vleugel defect raakte, en dat had de hoogste prioriteit. In de fanzone in België wordt Mekies gevraagd hoe hij zijn 'vrije' week heeft doorgebracht, waarop de Fransman in de lach schiet: "De wat? Vrije tijd?! Heb je de laatste race überhaupt gezien?"

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