Waar Andrea Kimi Antonelli eerst nog een voorsprong had van acht tienden, is het nu slechts iets meer dan één tiende. Lando Norris verbetert flink met een 1:46.129 met nog 11 minuten te gaan, terwijl Max Verstappen een 1:46.138 klokt. George Russell is 0.367 seconden verwijderd van zijn teamgenoot met een ronde van 1:46.357.

Antonelli probeert ook een verbetering te vinden, maar verremt zich meteen bij La Source door een versnellingsbakprobleempje.