LIVE (gesloten) | Derde vrije training GP België: Antonelli snelste, Verstappen komt dichtbij in slotfase
LIVE (gesloten) | Derde vrije training GP België: Antonelli snelste, Verstappen komt dichtbij in slotfaseMaak ons je Google-favoriet
We zitten om 12:30 uur klaar voor de derde en laatste vrije training op het Circuit de Spa-Francorchamps. De F1 Grand Prix van België is de tiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 59e keer geracet op het bekende circuit in de Ardennen. De temperatuur is gezakt naar 19°C, en bewolking en de zon wisselen elkaar af. Wie klokt de snelste tijd in het laatste uurtje oefenen? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Derde vrije training Grand Prix van België
De vlag hangt uit
Met de gele vlaggen door Lewis Hamilton, zullen er geen verbeteringen meer komen. Andrea Kimi Antonelli eindigt Vrije Training 3 als snelste voor Lando Norris, Max Verstappen, George Russell en de gestrande Ferrari-coureur.
Wij zijn er met de kwalificatie weer bij. Deze begint om 16:00 uur. Tot dan!
Hamilton crasht
Lewis Hamilton stuitert van de baan bij de exit van de Pif-Paf. Het is haast een herhaling van Pierre Gasly. De Ferrari-coureur raakt de bandenstapels met flinke schade aan de rechterachterkant als resultaat.
Leclerc haakt ronde opnieuw af
Charles Leclerc zette een persoonlijk snelste sector neer aan het begin van de ronde, maar moet in de ankers om één van de Alpines te ontwijken. Er zijn nog 3 minuten te gaan in de derde vrije training.
Antonelli verbetert niet, Hamilton wel
Eenmaal hersteld van zijn foutje in La Source, doet Andrea Kimi Antonelli nog een poging, maar hij vindt in geen enkele sector iets extra's. Lewis Hamilton vindt wel een paar tienden en gaat nu richting de vijfde positie. Charles Leclerc maakt tevens een foutje in de eerste haarspeldbocht en haakt de ronde af.
Concurrentie komt dichterbij
Waar Andrea Kimi Antonelli eerst nog een voorsprong had van acht tienden, is het nu slechts iets meer dan één tiende. Lando Norris verbetert flink met een 1:46.129 met nog 11 minuten te gaan, terwijl Max Verstappen een 1:46.138 klokt. George Russell is 0.367 seconden verwijderd van zijn teamgenoot met een ronde van 1:46.357.
Antonelli probeert ook een verbetering te vinden, maar verremt zich meteen bij La Source door een versnellingsbakprobleempje.
Hadjar vindt verbetering
Nadat hij een ronde afhaakte vanwege Lance Stroll en daarna een ronde afhaakte omdat de banden en de remmen te koud waren, vindt Isack Hadjar nu een verbetering. Met een 1:47.096 stijgt hij naar de vijfde stek voor Charles Leclerc.
Long runs onderweg, Hadjar niet blij met Stroll
De meeste coureurs staan nog steeds op de softs, maar zijn met de long runs bezig om meer van de racepace te leren. George Russell verbetert ondertussen met een 1:47.041, maar hij is nog steeds meer dan een seconde langzamer dan Andrea Kimi Antonelli.
Isack Hadjar blokkeert zijn rechtervoorwiel bij het insturen voor Bruxelles, nadat hij door Lance Stroll wordt opgehouden.
Stand halverwege VT3
- Antonelli - 1:45.990
- Hamilton - +0.799
- Verstappen - +0.847
- Leclerc - +1.132
- Russell - +1.296
- Lindblad
- Piastri
- Hadjar
- Lawson
- Norris
- Gasly
- Albon
- Bortoleto
- Bearman
- Sainz
- Hülkenberg
- Ocon
- Bottas
- Pérez
- Colapinto
- Alonso
- Stroll
Antonelli overal paars
Andrea Kimi Antonelli is het snelst van iedereen in elke sector. Met een 1:45.990 is hij acht tienden sneller dan wie dan ook en 1.3 seconden sneller dan teamgenoot George Russell.
Russell klaagt
George Russell plaatst zichzelf op de derde stek, een halve seconde achter Lewis Hamilton en een tiende achter Max Verstappen, maar laat Mercedes via de boardradio weten dat hij "totaal geen snelheid" heeft op het rechte stuk.
Hadjar staat vast in pitexit
Isack Hadjar komt tot stilstand bij het uitrijden van de pitstraat. "Geen vermogen", klinkt het over de boardradio.
Verstappen voltooit eerste ronde
Met nog 37 minuten op de klok, zet Max Verstappen zijn eerste tijd. Een 1:47.167 bezorgt hem momenteel de tweede positie. De Mercedessen komen nu voor het eerst naar buiten.
Hamilton opnieuw naar eerste plek
Arvid Lindblad pakt eventjes de eerste positie in de derde vrije training met een 1:47.342, maar Lewis Hamilton verbetert nu flink met een 1:46.789. Dat is nog acht tienden langzamer dan de beste tijd op de vrijdag.
Verbeteringen op de baan, Mercedes in de pits
Oscar Piastri en Isack Hadjar gaan onder Liam Lawson door voor de tweede en derde stek. Charles Leclerc is al wel buiten, maar heeft nog geen tijd staan. Max Verstappen is überhaupt nog niet in actie gekomen en datzelfde geldt voor Andrea Kimi Antonelli en George Russell.
Hamilton bovenaan de tijdenlijst
Lewis Hamilton klokt nu de snelste tijd op de softs met een 1:47.436, 0.350 seconden onder Liam Lawson. Lando Norris en Oscar Piastri plaatsen hun McLarens op de derde en vierde plek.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE | Kwalificatie GP België: Norris snelste voor Verstappen na eerste run in Q1
- 20 minuten geleden
Verstappen foetert over Sainz na "zeer gevaarlijk" moment: "Crasht bijna achterop me!"
- 1 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden
Waarom Verstappen en een vijftienjarig talent samen gaan werken
Hadjar legt uit waarom Verstappen twee keer crashte met probleemvleugel, maar hij niet
Net binnen
LIVE | Kwalificatie GP België: Norris snelste voor Verstappen na eerste run in Q1
- 20 minuten geleden
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
- 29 minuten geleden
Grote zorgen bij Hamilton: 'Ferrari krijgt SF-26 mogelijk niet op tijd klaar voor kwalificatie'
- 57 minuten geleden
FIA trekt conclusie na onderzoek naar incident Verstappen onder dubbel geel
- 1 uur geleden
Mekies lacht na vraag in fanzone België: 'Welke vrije tijd? Heb je de race niet gezien?'
- 1 uur geleden
Mol ziet herhaling Europese vormdip Antonelli: "De helft van zijn voorsprong kwijt"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- Gisteren 10:41