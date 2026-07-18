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Antonelli during FP1 at Spa-Francorchamps

LIVE (gesloten) | Derde vrije training GP België: Antonelli snelste, Verstappen komt dichtbij in slotfase

Antonelli during FP1 at Spa-Francorchamps — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Derde vrije training GP België: Antonelli snelste, Verstappen komt dichtbij in slotfase

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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We zitten om 12:30 uur klaar voor de derde en laatste vrije training op het Circuit de Spa-Francorchamps. De F1 Grand Prix van België is de tiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 59e keer geracet op het bekende circuit in de Ardennen. De temperatuur is gezakt naar 19°C, en bewolking en de zon wisselen elkaar af. Wie klokt de snelste tijd in het laatste uurtje oefenen? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van België

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3u geleden

13:32

De vlag hangt uit

Met de gele vlaggen door Lewis Hamilton, zullen er geen verbeteringen meer komen. Andrea Kimi Antonelli eindigt Vrije Training 3 als snelste voor Lando Norris, Max Verstappen, George Russell en de gestrande Ferrari-coureur.

Wij zijn er met de kwalificatie weer bij. Deze begint om 16:00 uur. Tot dan!

3u geleden

13:31

Hamilton crasht

Lewis Hamilton stuitert van de baan bij de exit van de Pif-Paf. Het is haast een herhaling van Pierre Gasly. De Ferrari-coureur raakt de bandenstapels met flinke schade aan de rechterachterkant als resultaat.

3u geleden

13:27

Leclerc haakt ronde opnieuw af

Charles Leclerc zette een persoonlijk snelste sector neer aan het begin van de ronde, maar moet in de ankers om één van de Alpines te ontwijken. Er zijn nog 3 minuten te gaan in de derde vrije training.

3u geleden

13:26

Antonelli verbetert niet, Hamilton wel

Eenmaal hersteld van zijn foutje in La Source, doet Andrea Kimi Antonelli nog een poging, maar hij vindt in geen enkele sector iets extra's. Lewis Hamilton vindt wel een paar tienden en gaat nu richting de vijfde positie. Charles Leclerc maakt tevens een foutje in de eerste haarspeldbocht en haakt de ronde af.

3u geleden

13:20

Concurrentie komt dichterbij

Waar Andrea Kimi Antonelli eerst nog een voorsprong had van acht tienden, is het nu slechts iets meer dan één tiende. Lando Norris verbetert flink met een 1:46.129 met nog 11 minuten te gaan, terwijl Max Verstappen een 1:46.138 klokt. George Russell is 0.367 seconden verwijderd van zijn teamgenoot met een ronde van 1:46.357.

Antonelli probeert ook een verbetering te vinden, maar verremt zich meteen bij La Source door een versnellingsbakprobleempje.

3u geleden

13:15

Hadjar vindt verbetering

Nadat hij een ronde afhaakte vanwege Lance Stroll en daarna een ronde afhaakte omdat de banden en de remmen te koud waren, vindt Isack Hadjar nu een verbetering. Met een 1:47.096 stijgt hij naar de vijfde stek voor Charles Leclerc.

3u geleden

13:10

Long runs onderweg, Hadjar niet blij met Stroll

De meeste coureurs staan nog steeds op de softs, maar zijn met de long runs bezig om meer van de racepace te leren. George Russell verbetert ondertussen met een 1:47.041, maar hij is nog steeds meer dan een seconde langzamer dan Andrea Kimi Antonelli.

Isack Hadjar blokkeert zijn rechtervoorwiel bij het insturen voor Bruxelles, nadat hij door Lance Stroll wordt opgehouden.

3u geleden

13:01

Stand halverwege VT3

  1. Antonelli - 1:45.990
  2. Hamilton - +0.799
  3. Verstappen - +0.847
  4. Leclerc - +1.132
  5. Russell - +1.296
  6. Lindblad
  7. Piastri
  8. Hadjar
  9. Lawson
  10. Norris
  11. Gasly
  12. Albon
  13. Bortoleto
  14. Bearman
  15. Sainz
  16. Hülkenberg
  17. Ocon
  18. Bottas
  19. Pérez
  20. Colapinto
  21. Alonso
  22. Stroll

3u geleden

12:58

Antonelli overal paars

Andrea Kimi Antonelli is het snelst van iedereen in elke sector. Met een 1:45.990 is hij acht tienden sneller dan wie dan ook en 1.3 seconden sneller dan teamgenoot George Russell.

3u geleden

12:57

Russell klaagt

George Russell plaatst zichzelf op de derde stek, een halve seconde achter Lewis Hamilton en een tiende achter Max Verstappen, maar laat Mercedes via de boardradio weten dat hij "totaal geen snelheid" heeft op het rechte stuk.

3u geleden

12:55

Hadjar staat vast in pitexit

Isack Hadjar komt tot stilstand bij het uitrijden van de pitstraat. "Geen vermogen", klinkt het over de boardradio.

3u geleden

12:54

Verstappen voltooit eerste ronde

Met nog 37 minuten op de klok, zet Max Verstappen zijn eerste tijd. Een 1:47.167 bezorgt hem momenteel de tweede positie. De Mercedessen komen nu voor het eerst naar buiten.

3u geleden

12:49

Hamilton opnieuw naar eerste plek

Arvid Lindblad pakt eventjes de eerste positie in de derde vrije training met een 1:47.342, maar Lewis Hamilton verbetert nu flink met een 1:46.789. Dat is nog acht tienden langzamer dan de beste tijd op de vrijdag.

4u geleden

12:48

Verbeteringen op de baan, Mercedes in de pits

Oscar Piastri en Isack Hadjar gaan onder Liam Lawson door voor de tweede en derde stek. Charles Leclerc is al wel buiten, maar heeft nog geen tijd staan. Max Verstappen is überhaupt nog niet in actie gekomen en datzelfde geldt voor Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

4u geleden

12:45

Hamilton bovenaan de tijdenlijst

Lewis Hamilton klokt nu de snelste tijd op de softs met een 1:47.436, 0.350 seconden onder Liam Lawson. Lando Norris en Oscar Piastri plaatsen hun McLarens op de derde en vierde plek.

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