Dit weekend is de Grand Prix van België in volle gang en GPFans is aanwezig op locatie. Zoals altijd gaan we ook langs bij de fans om daar verhaal te halen en daar kwamen we terecht bij een stel bestaande uit een Lewis Hamilton-fan en een Max Verstappen-fan, wat uiteraard een kostelijk gesprek oplevert.

De Belgische paden richting het circuit zijn een ware mengelmoes van nationaliteiten. Waar je in het verleden toch vooral de Nederlanders in overvloed zag, lijkt het publiek een stuk internationaler dan in het verleden. Belgen, Duitsers, Fransen, zelfs Wit-Russen en uiteraard Nederlanders kwamen we allemaal tegen en onder de fans is natuurlijk ook de toekomst van viervoudig wereldkampioen Verstappen een belangrijk onderwerp van gesprek wanneer we met ze spreken. Zo ook bij een Duits koppel dat voor de camera verschijnt.

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Toekomst Verstappen

De Hamilton-fan, gehuld in een wit Ferrari-tenue, heeft wel een duidelijke gedachte over Verstappen zijn toekomst: "Ik zou hem wel graag bij Mercedes zien als vervanger van Russell. Niemand vindt Russell leuk. Zoals het er nu naar uitziet... Hij praat er niet over, want hij is professioneel. Ik denk dat het McLaren wordt. Het is goed voor de sport. Het is een beetje hetzelfde in de NBA [basketbal]. Wanneer de grote kanonnen van team veranderen, is dat altijd goed en levert het spektakel op voor de fans. Voor de teams en coureurs is het minder leuk, die wachten allemaal op zijn beslissing. We gaan hem bij McLaren zien, niet meer bij Red Bull. Zij hebben serieuze problemen de afgelopen jaren en ook de komende jaren. Piastri gaat naar Red Bull. Ik zou hem het liefst bij Mercedes zien, waar hij kan werken met Toto."

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Lewis vs Max

Duidelijke taal van de Hamilton-fan. Zijn vriendin is gehuld in Red Bull-outfit en blijkt groot fan van Verstappen. Dat zorgt toch voor enige frictie: "Ze is mijn vriendin. Maar behalve dat ben ik een Hamilton-fan en is zij een Verstappen-fan. Sinds 2021 zouden we een probleem moeten hebben. Ik ben een achtvoudig wereldkampioen [als fan] en zij had haar eerste moeten hebben. We weten allemaal dat Hamilton achtvoudig wereldkampioen is, niet zeven. Het is wat het is. Ze is mijn vriendin, dus wat doen we eraan? We moeten toch weer naar huis. Zondag zullen we Hamilton weer aan de top zien. Verstappen gaat zeker weten weer een probleem met zijn auto hebben", besluit de Duitser lachend.

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