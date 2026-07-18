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Hadjar

Problemen voor Red Bull: motor Hadjar valt plotseling stil tijdens derde training

Hadjar — Foto: © IMAGO
2 reacties

Problemen voor Red Bull: motor Hadjar valt plotseling stil tijdens derde training

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Red Bull Racing vangt dit weekend met nieuwe motoren aan voor de coureurs en daar waar de rijders voorlopig snel lijken in België, zijn de problemen tijdens de derde vrije training toch ineens daar voor de Oostenrijkse formatie. Isack Hadjar zijn motor viel namelijk plotsklaps stil aan het einde van de pitstraat.

Het team van Red Bull besloot om dit weekend zowel Max Verstappen als Hadjar te voorzien met een nieuwe krachtbron om op het circuit van Spa-Francorchamps toch eindelijk weer eens een bak belangrijke punten binnen te halen. Daar waar het team toch voorlopig goed uit de verf lijkt te komen met de oude vleugel en dus de nieuwe motoren, zijn er tijdens de derde vrije training toch weer problemen met de Red Bull Ford-krachtbron. Hadjar zijn motor viel aan het einde van de pitstraat plotseling stil en dat is in de laatste training van het weekend toch echt niet wat je wil zien met een nieuwe krachtbron in de wagen. Ook Verstappen zal zich dan toch achter de oren krabben.

Even later kon Hadjar zijn derde training wel weer vervolgen, gelukkig voor het team. Het feit dat de wagen echter zomaar stilvalt, is natuurlijk niet helemaal lekker voor Laurent Mekies zijn equipe. Toen de jonge rijder op de baan was, was hij wederom aan het mopperen dat er niet veel werkte.

Brian Van Hinthum
Geschreven door
Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
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