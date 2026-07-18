Teambaas Alan Permane heeft laten weten dat Formule 2-coureur Nikola Tsolov "de eerstvolgende in de rij is" voor een promotie naar het Formule 1-team van Racing Bulls. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft nog geen line-up voor 2027 op papier liggen.

Racing Bulls beschikt dit seizoen over Liam Lawson en nieuwkomer Arvid Lindblad. Beide heren kennen vooralsnog een sterk seizoen en staan respectievelijk op de tiende en elfde plaats in het klassement. Ondanks de goede resultaten, hebben zowel Lawson als Lindblad nog geen contract voor volgend jaar. Racing Bulls is immers vanuit de oudheid een opleidingsteam van Red Bull Racing, waardoor er regelmatig plaats moet worden gemaakt voor aanstormend talent. En dat talent lijkt Red Bull te hebben gevonden in de negentienjarige Tsolov.

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Tsolov gaat momenteel met 141 punten aan kop in het Formule 2-kampioenschap. "Hij doet het ontzettend goed", vertelt Permane tegenover onder andere GPFans. "Volgens mij heeft hij vanmorgen tijdens de training ook de snelste tijd genoteerd. Hij staat nu aan de leiding in het kampioenschap, nadat hij een geweldig weekend op Silverstone heeft gehad. Dus zeggen dat hij bij ons op de radar staat, is een understatement"

De teambaas vervolgt: "Ik denk dat hij de eerstvolgende in de rij is. Wanneer dat zal zijn, weet ik eerlijk gezegd niet. Het is in ieder geval niet zo dat we er op dit moment niet over nadenken. Hij is er, hij doet zijn werk en we zullen later dit jaar beslissen of en wanneer hij naar Racing Bulls komt. Dat weet ik zeker."

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