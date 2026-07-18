Red Bull heeft goed nieuws over Macarena-vleugel: "Oplossing ligt klaar"
Red Bull heeft goed nieuws over Macarena-vleugel: "Oplossing ligt klaar"Maak ons je Google-favoriet
Pierre Waché heeft laten weten dat de veelbesproken Macarena-vleugel volgende week tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije waarschijnlijk terugkeert op de Red Bull RB22. De technisch directeur van Red Bull Racing stelt dat het team de oorzaak van de recente defecten heeft gevonden en een oplossing heeft doorgevoerd, al benadrukt hij dat de veiligheid van de coureurs vooropstaat.
De innovatieve achtervleugel, een roterend systeem ontworpen om de topsnelheid te verhogen, werd voor het huidige raceweekend in België tijdelijk van de wagens gehaald. Dat besluit volgde na de crash van Max Verstappen in Oostenrijk evenals de flinke schuiver op Silverstone, waarbij het activatiemechanisme haperde en de vleugel niet correct terugklapte. Waché heeft de naderende comeback van het onderdeel nu toegelicht. "Wat betreft de verandering van de achtervleugel, we hebben een mechanisch probleem vastgesteld en we hebben een oplossing klaarliggen. Dus we zullen proberen de originele vleugel snel terug te brengen." Het moet "klaar zijn voor Boedapest", benadrukt hij tegenover The Race. "Onze eerste prioriteit is echter om ervoor te zorgen dat de auto volkomen veilig is voor de coureurs, aangezien we geen enkel risico willen nemen."
Ferrari kent geen problemen
Terwijl Verstappen door de technische tegenslagen is blijven steken op de zevende plaats in het rijderskampioenschap, heeft concurrent Ferrari de actieve aerodynamica op de SF-26 wel volledig onder controle. Teambaas Frédéric Vasseur benadrukt dat hij nooit twijfels heeft gehad over de betrouwbaarheid van hun ontwerp. "Het is geen vergelijkbaar concept, want het roteert niet op dezelfde manier", verklaart hij. "Wij hebben geen enkel probleem gehad."
Toch verliep de introductie bij Lewis Hamilton en Charles Leclerc, die momenteel respectievelijk derde en vierde liggen in de tussenstand, niet geheel vlekkeloos. Vasseur erkent dat de Scuderia tijd nodig had om het systeem te optimaliseren. "We waren in het begin een beetje traag [om het werkend te krijgen]. Daarom hebben we de vleugel in de eerste twee of drie evenementen niet gebruikt. En we hebben er na race vier mee geracet", legt hij uit. Sindsdien functioneert de achtervleugel op de Ferrari echter feilloos, wat een groot contrast vormt met de situatie bij Red Bull. "Tot nu toe hebben we tienduizend kilometer gereden zonder enig probleem", besluit Vasseur.
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