Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van België?
Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van België?Maak ons je Google-favoriet
Er wordt vandaag gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van België. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze zaterdag op het Circuit de Spa-Francorchamps.
Dit weekend wordt de Grand Prix van België voor de 82e keer verreden. Max Verstappen, voor wie dit een halve thuisrace is, was het snelst in de eerste vrije training voor de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Ook Isack Hadjar en Oscar Piastri hielden de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell achter zich. Antonelli sloeg echter terug in de tweede vrije training door de beste ronde te klokken. Hij troefde onder andere Lando Norris en Verstappen af. Russell heeft de pace totaal niet kunnen vinden op de vrijdag. Hij keek op tegen een achterstand van 1.285 seconden richting zijn teamgenoot.
Weerbericht en tijdschema
De zaterdag in de Ardennen bestaat uit twee verschillende sessies; eerst de derde vrije training en daarna de kwalificatie, uiteraard met Q1, Q2 en Q3 zoals we dat altijd zien. De temperaturen zakken richting de 18°C, waarbij de zon en bewolking elkaar zullen afwisselen. Er is zo'n vijftien procent kans op regen.
De jongelingen uit de FIA Formule 3 mogen de dag openen met Race 1. De wedstrijd van 12 ronden zal om 10:00 uur beginnen. Na de kwalificatie van de Porsche Supercup om 11:20, start de derde vrije training van de Formule 1 vervolgens om 12:30 uur. Daarna is het tijd voor Race 1 van de FIA Formule 2, een race van 18 ronden die om 14:15 uur begint. De kwalificatie van de Formule 1 staat op de planning vanaf 16:00 uur.
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