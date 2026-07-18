close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen

Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van België?

Verstappen — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van België?

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Er wordt vandaag gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van België. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze zaterdag op het Circuit de Spa-Francorchamps.

Dit weekend wordt de Grand Prix van België voor de 82e keer verreden. Max Verstappen, voor wie dit een halve thuisrace is, was het snelst in de eerste vrije training voor de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Ook Isack Hadjar en Oscar Piastri hielden de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell achter zich. Antonelli sloeg echter terug in de tweede vrije training door de beste ronde te klokken. Hij troefde onder andere Lando Norris en Verstappen af. Russell heeft de pace totaal niet kunnen vinden op de vrijdag. Hij keek op tegen een achterstand van 1.285 seconden richting zijn teamgenoot.

Weerbericht en tijdschema

De zaterdag in de Ardennen bestaat uit twee verschillende sessies; eerst de derde vrije training en daarna de kwalificatie, uiteraard met Q1, Q2 en Q3 zoals we dat altijd zien. De temperaturen zakken richting de 18°C, waarbij de zon en bewolking elkaar zullen afwisselen. Er is zo'n vijftien procent kans op regen.

De jongelingen uit de FIA Formule 3 mogen de dag openen met Race 1. De wedstrijd van 12 ronden zal om 10:00 uur beginnen. Na de kwalificatie van de Porsche Supercup om 11:20, start de derde vrije training van de Formule 1 vervolgens om 12:30 uur. Daarna is het tijd voor Race 1 van de FIA Formule 2, een race van 18 ronden die om 14:15 uur begint. De kwalificatie van de Formule 1 staat op de planning vanaf 16:00 uur.

Gerelateerd

Max Verstappen Kimi Antonelli Grand Prix van België Spa-Francorchamps kwalificatie

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Sainz haalt fel uit naar Antonelli: "Volgens mij is dat verboden"

Sainz haalt fel uit naar Antonelli: "Volgens mij is dat verboden"

  • 52 minuten geleden
Olav Mol is klaar met Verstappen-gespeculeer: "Allemaal onze bek houden"

Olav Mol is klaar met Verstappen-gespeculeer: "Allemaal onze bek houden"

  • 1 uur geleden
  • 8
Montoya snapt niets van besluit Red Bull na problemen met Macarena-vleugel

Montoya snapt niets van besluit Red Bull na problemen met Macarena-vleugel

  • Gisteren 09:14
  • 34
Permane over toekomst Verstappen: "Als Red Bull een andere coureur nodig heeft..."

Permane over toekomst Verstappen: "Als Red Bull een andere coureur nodig heeft..."

  • 6 minuten geleden
Red Bull heeft goed nieuws over Macarena-vleugel: "Oplossing ligt klaar"

Red Bull heeft goed nieuws over Macarena-vleugel: "Oplossing ligt klaar"

  • 2 uur geleden
  • 2
Racing Bulls onthult methode voor toewijzing upgrades: "Keken me aan alsof ik gek was"

Racing Bulls onthult methode voor toewijzing upgrades: "Keken me aan alsof ik gek was"

  • 2 uur geleden

Net binnen

11:31
Permane over toekomst Verstappen: "Als Red Bull een andere coureur nodig heeft..."
11:00
Catsburg heeft medelijden met Russell: Plooij kan zich daar niet in vinden
10:45
Sainz haalt fel uit naar Antonelli: "Volgens mij is dat verboden"
10:29
Racing Bulls wijst eerstvolgende nieuwe Formule 1-coureur aan: "Kwestie van tijd"
09:59
Olav Mol is klaar met Verstappen-gespeculeer: "Allemaal onze bek houden"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hadjar legt uit waarom Verstappen twee keer crashte met probleemvleugel, maar hij niet Max Verstappen

Hadjar legt uit waarom Verstappen twee keer crashte met probleemvleugel, maar hij niet

Gisteren 16:20 7
Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen Max Verstappen

Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen

Gisteren 09:41 3
Bearman gaat in op Red Bull-geruchten voordat PR-persoon vragen afkapt: "Vleiend" Bearman als opvolger verstappen?

Bearman gaat in op Red Bull-geruchten voordat PR-persoon vragen afkapt: "Vleiend"

16 juli 2026 14:12
Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko raymond vermeulen reageert

Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko

16 juli 2026 08:51 5
Ontdek het op Google Play
x