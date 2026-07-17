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Max Verstappen, Red Bull, Silverstone, Britain, 2026

Verstappen positief gestemd na vliegende start in België: "Balans was er meteen"

Max Verstappen, Red Bull, Silverstone, Britain, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen positief gestemd na vliegende start in België: "Balans was er meteen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen kijkt met een overwegend positief gevoel terug op de vrijdag in aanloop naar de F1 Grand Prix van België. De coureur van Red Bull Racing sloot de eerste vrije training op het Circuit de Spa-Francorchamps af als snelste en noteerde de derde tijd in de middagsessie. Voor dit raceweekend is de energiedrankfabrikant teruggekeerd naar een conventioneler achtervleugelontwerp, nadat de eerdere Macarena-specificatie voor problemen zorgde.

Tijdens de eerste training bleef Verstappen de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc nipt voor met een tijd van 1:47.070. In de tweede sessie moest hij Mercedes-coureur en huidig WK-leider Andrea Kimi Antonelli, evenals de McLaren van Lando Norris, voor zich dulden. Desondanks toonde de viervoudig wereldkampioen zich tevreden over de basis van zijn RB22. "Het ging best goed, we hadden geen grote problemen en de balans was er meteen", laat Verstappen na de vrijdag in de Ardennen weten. "We hadden de auto goed afgesteld en waren vooral aan het finetunen. Sommige dingen werkten goed, sommige niet, maar over het algemeen werkte de auto prima en met het pakket dat we hebben, was het een goede dag."

Energiemanagement op Spa

Een belangrijk thema dit weekend is het energiemanagement, dat op het zeven kilometer lange circuit een grote rol speelt. De coureurs moeten de inzet van de batterij uiterst nauwkeurig verdelen om groot snelheidsverlies aan het einde van de rechte stukken te voorkomen. Mercedes toonde op dat vlak vrijdag de hoogste topsnelheden, terwijl andere teams kampten met het wegvallen van elektrisch vermogen. Ook Verstappen erkent dat dit een pijnpunt is. "Het is een beetje een lastig circuit met het energiemanagement", legt hij uit. "We zijn wat langzamer op het rechte stuk vergeleken met onze concurrenten, maar de balans was best oké."

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Gat verkleinen richting kwalificatie

Hoewel de eerste dag op het Belgische asfalt hoopgevend verliep, durft Verstappen nog geen harde uitspraken te doen over het restant van het weekend. De onderlinge verschillen zullen zaterdag waarschijnlijk pas echt duidelijk worden. "We focussen op onszelf. Ik weet niet hoeveel er in zit vergeleken met de anderen. Ik denk dat je pas in de derde vrije training de echte gaten zult zien, maar dat is niets schokkends en het is zoals verwacht", klinkt het nuchter. De pijlen zijn nu gericht op het vinden van extra snelheid. "Hopelijk kunnen we het gat verkleinen richting de kwalificatie."

Denk jij dat Max Verstappen morgen de pole position pakt voor de Grand Prix van België?

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