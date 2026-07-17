Om 17:00 uur stipt was het tijd voor de tweede vrije training voor de Grand Prix van België. In de eerste training was het Max Verstappen die - toch verrassend - boven kwam drijven met de snelste tijd. In de tweede training was het Kimi Antonelli die dit keer P1 wist te pakken.

Enkele uren geleden begonnen we in België aan het weekend met de eerste vrije training, zoals we gewend zijn. Waar zoals altijd de ogen gericht waren op Mercedes, kwamen de Zilverpijlen in de eerste sessie nog niet helemaal lekker uit de verf en waren zij zelfs niet eens terug te vinden in de top vijf. Verrassend, terwijl ook de snelste tijd voor Verstappen niet door iedereen verwacht werd. De Ferrari's zaten er ook goed bij, terwijl Isack Hadjar de vierde tijd wist te klokken op Spa-Francorchamps.

Artikel gaat verder onder video

Antonelli nu wél snel

Met - zoals we gewend zijn - wisselende omstandigheden in het Belgische berggebied, was het nu aan het begin van de sessie vrij bewolkt rondom het circuit. Eerder deze dag was het juist vrij zonnig, terwijl er tussendoor ook nog enkele regendruppels naar beneden vielen. Bij aanvang van de tweede training gingen de meeste coureurs vrij rap het circuit op en was het uitkijken naar de eerste rondjes van de sessie. Kimi Antonelli, tegenvallend dus in VT1, was na de eerste paar rondjes op de mediums de snelste man met een 1:46.911. Hadjar en Verstappen zaten er op dat moment kort achter. Voor Oscar Piastri waren er problemen, hij stond met hydraulische mankementen stil in de garage.

Even later had Verstappen een momentje waarop hij te wijd ging en de baan door zijn uitstapje volgooide met grind. Resultaat daarvan was dat de sessie even naar rood moest, waardoor de marshals op locatie de baan schoon konden vegen. Na een kortstondige neutralisatie konden we weer verder met de sessie en gingen de rijders weer de baan op. Een aantal rijders besloten om te gaan voor de kwalificatiesimulaties en schroefden de softs op de wagen. De eerste van die groep was Hadjar, die meteen naar de snelste raceronde wist te gaan met een 1:46.714. Daar dook Verstappen vervolgens met drie tienden onderdoor, totdat Antonelli de lijn passeerde met een 1:45.944, waarmee hij bijna een halve seconde onder Verstappen dook.

Crash Gasly

In het tweede deel van de sessie gingen de coureurs vooral aan de slag met het verrijden van de long runs, waardoor er weinig te melden viel wat betreft snellere tijden op de baan. De sessie kabbelde zodoende eigenlijk een beetje voort, totdat Pierre Gasly de controle over zijn bolide verloor, spinde en zijn achtervleugel verloor, waardoor de sessie voor de tweede keer richting een rode vlag-neutralisatie ging. Met nog twee minuten op de klok kon de sessie nog even naar groen, waardoor het druk was bij het uitgaan van de pits. De coureurs wilden namelijk natuurlijk nog even naar buiten om een proefstart te kunnen doen. Het betekende dat Antonelli deze sessie als snelste wist af te sluiten, vóór Norris en Verstappen op P3. Hamilton, Hadjar, Piastri en Colapinto volgden, met Russell teleurstellend op P8.

Gerelateerd