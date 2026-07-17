Ferrari zal zich tegenover de stewards van de FIA moeten verantwoorden na een technische overtreding op de vrijdag op het Circuit de Spa-Francorchamps. Jo Bauer, de technische gedelegeerde van de internationale autosportbond, heeft de Scuderia gerapporteerd, omdat er een mogelijke overtreding zou zijn begaan. De stewards van de F1 Grand Prix van België zullen zich er vanavond over buigen.

Het incident wat Bauer gemeld heeft, vond plaats tussen de eerste en tweede vrije training. Zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton is bij de zaak betrokken. Na afloop van de openingssessie heeft Ferrari namelijk de bandensets van beide coureurs weliswaar via het elektronische systeem afgemeld, maar de fysieke overdracht aan de bandenleverancier Pirelli liet op zich wachten. Volgens artikel 6.4.2 van de sportieve reglementen moeten deze banden daadwerkelijk geretourneerd zijn voordat de volgende sessie van start gaat.

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Bauer legt de bal bij de stewards

Bauer wees in het document van de FIA op de administratieve nalatigheid rondom de bolides met startnummer 16 en 44. "Na de eerste vrije training heeft Ferrari elektronisch twee sets droogweerbanden voor auto 16 en auto 44 geretourneerd", schrijft de official in zijn rapport. Hij constateerde echter dat de daadwerkelijke banden niet voor de start van de tweede training bij de leverancier waren afgeleverd. "Ik meld deze zaken aan de stewards ter overweging", klinkt het verder. Bauer is als technisch gedelegeerde verantwoordelijk voor het ontdekken van dit soort fouten, maar het zijn de stewards die over een penalty's zullen beslissen.

Leclerc en Hamilton hoeven normaal gesproken niet te vrezen voor een gridstraf. In de Formule 1 worden soortgelijke procedurele fouten, zoals recentelijk bij Alpine en Williams, uitsluitend bestraft met een geldboete voor het team, omdat er geen sportief voordeel wordt behaald. De winnaar van de afgelopen Britse Grand Prix en de zevenvoudig wereldkampioen staan momenteel respectievelijk vierde en derde in het kampioenschap en strijden met de Mercedes-coureurs om de topposities.

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