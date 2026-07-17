close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Esteban Ocon, Haas, Abu Dhabi, 2024

FIA deelt boete uit aan Ocon voor te laat komen bij de persconferentie

Esteban Ocon, Haas, Abu Dhabi, 2024 — Foto: © IMAGO

FIA deelt boete uit aan Ocon voor te laat komen bij de persconferentie

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

De FIA heeft Esteban Ocon gestraft voor het te laat komen bij de persconferentie in België. De Fransman moest zich daarom om 12:00 uur melden bij de stewards, die hebben besloten de zaak af te doen met een boete.

Ocon was donderdag een van de zes coureurs die zich mocht melden bij de officiële FIA-persconferentie voor de Grand Prix van België. De Fransman was echter niet op tijd aanwezig toen de sessie begon, zo meldt de FIA. Daardoor heeft hij Artikel B10.1.1.a van de FIA F1-reglementen overtreden. Daarin wordt een coureur verplicht om zich op tijd te melden bij officiële FIA-persconferenties.

Voorwaardelijke boete

De stewards kiezen voor een voorwaardelijke boete van 5.000 euro, wat in lijn is met eerdere te late meldingen bij persconferenties door Charles Leclerc en Lando Norris. "De coureur legde uit dat hij onverwacht kort werd opgehouden toen hij zich vanuit een teamvergadering haastte om op tijd bij de persconferentie te komen. Hij had onderschat hoeveel tijd het zou kosten om daar te komen. Hij erkende dat hij te laat was, maar slechts een deel van de introductie had gemist en aanwezig was bij alle vragen van de mediavertegenwoordigers. De teamvertegenwoordiger bood zijn excuses aan en beloofde ervoor te zorgen dat de planning van het team in de toekomst voldoende tijd biedt voor de coureurs om op tijd bij hun mediaverplichtingen aanwezig te zijn", zo wijzen de stewards naar de verklaring van Ocon.

FIA wijst naar de regels

De FIA houdt echter vast aan de regels en komt daarom met een straf: "De stewards merken op dat aanwezigheid bij FIA-mediaactiviteiten een belangrijk onderdeel is van het kampioenschap en dat coureurs verplicht zijn zich aan het gepubliceerde tijdschema te houden, tenzij zij door uitzonderlijke omstandigheden worden verhinderd. De stewards hielden rekening met de uitleg van de coureur en hoewel zij deze omstandigheden niet als uitzonderlijk beschouwden, accepteerden zij wel dat deze als verzachtende omstandigheden konden worden aangemerkt."

Ocon en Haas krijgen dus een boete van 5.000 euro, maar die boete is voorwaardelijk opgeschort voor twaalf maanden, omdat het hier om een eerste overtreding van dit type ging.

Gerelateerd

FIA Esteban Ocon Grand Prix van België Spa-Francorchamps

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Montoya snapt niets van besluit Red Bull na problemen met Macarena-vleugel

Montoya snapt niets van besluit Red Bull na problemen met Macarena-vleugel

  • Vandaag 09:14
  • 11
Red Bull wisselt niet alleen power unit Hadjar, maar ook die van Verstappen

Red Bull wisselt niet alleen power unit Hadjar, maar ook die van Verstappen

  • 1 minuut geleden
Ocon op het matje geroepen door de FIA: Haas-coureur kwam te laat bij persconferentie

Ocon op het matje geroepen door de FIA: Haas-coureur kwam te laat bij persconferentie

  • Vandaag 10:09
LIVE (gesloten) | VT1 Grand Prix België: Verstappen bovenaan, Hamilton op P2, Leclerc derde Live

LIVE (gesloten) | VT1 Grand Prix België: Verstappen bovenaan, Hamilton op P2, Leclerc derde

  • 1 uur geleden
Verstappen weer tot rust gekomen na Silverstone: 'Het team wil dit ook niet'

Verstappen weer tot rust gekomen na Silverstone: 'Het team wil dit ook niet'

  • 3 uur geleden
'Red Bull kiest voor motorwissel Hadjar: gridstraf aanstaande'

'Red Bull kiest voor motorwissel Hadjar: gridstraf aanstaande'

  • Vandaag 08:34

Net binnen

14:49
Red Bull wisselt niet alleen power unit Hadjar, maar ook die van Verstappen
14:30
Verstappen en Red Bull verrassen met snelste tijd in eerste België-training
12:55
Live
LIVE (gesloten) | VT1 Grand Prix België: Verstappen bovenaan, Hamilton op P2, Leclerc derde
12:20
Russell lag niet wakker van Verstappen-geruchten: "Ik wist wat de realiteit was"
11:59
Leclerc keek vroeger anders naar Verstappen: 'Ik dacht dat hij een slecht persoon was'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen Max Verstappen

Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen

Vandaag 09:41 2
Bearman gaat in op Red Bull-geruchten voordat PR-persoon vragen afkapt: "Vleiend" Bearman als opvolger verstappen?

Bearman gaat in op Red Bull-geruchten voordat PR-persoon vragen afkapt: "Vleiend"

Gisteren 14:12
Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko raymond vermeulen reageert

Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko

Gisteren 08:51 5
Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee' mclaren-coureur reageert

Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'

15 juli 2026 16:18
Ontdek het op Google Play
x