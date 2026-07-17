De FIA heeft Esteban Ocon gestraft voor het te laat komen bij de persconferentie in België. De Fransman moest zich daarom om 12:00 uur melden bij de stewards, die hebben besloten de zaak af te doen met een boete.

Ocon was donderdag een van de zes coureurs die zich mocht melden bij de officiële FIA-persconferentie voor de Grand Prix van België. De Fransman was echter niet op tijd aanwezig toen de sessie begon, zo meldt de FIA. Daardoor heeft hij Artikel B10.1.1.a van de FIA F1-reglementen overtreden. Daarin wordt een coureur verplicht om zich op tijd te melden bij officiële FIA-persconferenties.

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Voorwaardelijke boete

De stewards kiezen voor een voorwaardelijke boete van 5.000 euro, wat in lijn is met eerdere te late meldingen bij persconferenties door Charles Leclerc en Lando Norris. "De coureur legde uit dat hij onverwacht kort werd opgehouden toen hij zich vanuit een teamvergadering haastte om op tijd bij de persconferentie te komen. Hij had onderschat hoeveel tijd het zou kosten om daar te komen. Hij erkende dat hij te laat was, maar slechts een deel van de introductie had gemist en aanwezig was bij alle vragen van de mediavertegenwoordigers. De teamvertegenwoordiger bood zijn excuses aan en beloofde ervoor te zorgen dat de planning van het team in de toekomst voldoende tijd biedt voor de coureurs om op tijd bij hun mediaverplichtingen aanwezig te zijn", zo wijzen de stewards naar de verklaring van Ocon.

FIA wijst naar de regels

De FIA houdt echter vast aan de regels en komt daarom met een straf: "De stewards merken op dat aanwezigheid bij FIA-mediaactiviteiten een belangrijk onderdeel is van het kampioenschap en dat coureurs verplicht zijn zich aan het gepubliceerde tijdschema te houden, tenzij zij door uitzonderlijke omstandigheden worden verhinderd. De stewards hielden rekening met de uitleg van de coureur en hoewel zij deze omstandigheden niet als uitzonderlijk beschouwden, accepteerden zij wel dat deze als verzachtende omstandigheden konden worden aangemerkt."

Ocon en Haas krijgen dus een boete van 5.000 euro, maar die boete is voorwaardelijk opgeschort voor twaalf maanden, omdat het hier om een eerste overtreding van dit type ging.

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